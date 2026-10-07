Суд в Гааге встал на сторону украинского Приватбанка в споре с РФ

Арбитражный суд в Гааге постановил выплатить украинскому Приватбанку компенсацию за утраченные крымские активы. Размер выплаты составил 180,8 миллиона долларов с процентами, которые начисляются с апреля 2014 года, сообщает РБК.

Из документов суда следует, что Россия возражала против требований банка и настаивала на их незаконности. Однако арбитраж отклонил это возражение и обязал незамедлительно выплатить истцу компенсацию.

Разбирательство по делу началось в июле 2015 года. Приватбанк обратился в арбитраж из-за потери активов на территории Крыма.

В июле 2014 года Банк России предписал нескольким украинским банкам прекратить работу их обособленных подразделений в Крыму и Севастополе. Среди них были Приватбанк, ВиЭйБи Банк, банк «Киевская Русь» и Имэксбанк.

Сеть Приватбанка на полуострове включала два филиала и 337 отделений. Также у банка там работали 483 банкомата и 773 терминала самообслуживания.

Россия не признавала юрисдикцию гаагского арбитража. Москва объясняла это тем, что российско-украинское соглашение 1998 года о защите инвестиций не может служить основанием для формирования арбитража по этому спору.

В 2019 году Россия вступила в разбирательство и попросила разрешить представить доводы по юрисдикции, существу спора и размеру ущерба. Арбитраж согласился рассмотреть позицию Москвы только по вопросу суммы и по возражению о статусе Приватбанка как инвестора.

Российская сторона утверждала, что банк не может считаться инвестором, поскольку получил активы с помощью коррупции, мошенничества и насилия. В итоговом решении это возражение было отклонено.

Ранее арбитраж в решениях 2017 и 2019 годов признал за собой юрисдикцию и установил нарушение соглашения. Россия оспаривала эти решения в судах Нидерландов.

В конце ноября прошлого года Приватбанк также начал процесс взыскания активов на сумму более 3 миллиардов долларов со своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Незадолго до этого Высокий суд Англии обязал бывших владельцев возместить банку убытки и начисленные проценты. В пресс-службе Приватбанка заявляли, что средства не поступили, поэтому банк готовится к процедурам принудительного исполнения решения.

Коломойского и Боголюбова признали ответственными за убытки, возникшие из-за мошеннических схем, которые привели к проблемам банка в 2016 году. Сами бизнесмены отрицали причастность к решениям о выдаче кредитов.

В 2016 году Приватбанк был национализирован правительством Украины. Рекапитализация кредитной организации, по данным РБК, обошлась государству в 6 процентов валового внутреннего продукта.

Активы Коломойского в России стоимостью более 6 миллиардов рублей в 2024 году были обращены в доход государства. Генпрокуратура указывала в иске, что бизнесмен и его окружение причастны к экстремистской деятельности, а также к финансированию украинской армии.

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