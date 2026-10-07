Тренер сборной Нигерии: в мире говорят много лжи о том, что творится в России

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шель поделился впечатлениями после товарищеской встречи с командой России. Матч прошел 6 октября в Нижнем Новгороде и завершился вничью со счетом 3:3, сообщает «Чемпионат».

Шель рассказал, что успел немного посмотреть Нижний Новгород. По его словам, город не произвел впечатления старого, а людей на улицах оказалось даже больше, чем во время предыдущего визита команды в Москву.

Тренер также высказался о своих наблюдениях о России. Он заявил, что в мире распространяют много неправды о происходящем в стране, тогда как на месте он увидел доброжелательных людей.

Говоря о матче, Шель назвал сборную России хорошей и сильной командой. Он отметил, что сейчас российским футболистам непросто из-за отстранения, поскольку они могут проводить только товарищеские встречи и играть с теми соперниками, которые соглашаются на такие матчи.

По оценке тренера Нигерии, начало первого тайма осталось за его командой. При этом во второй части тайма преимущество перешло к сборной России.

После перерыва россияне увеличили счет до 3:1, однако нигерийская команда смогла вернуться в игру. В концовке встречи гости добились ничьей.

Шель заявил, что сборная России не смогла подобрать решение к тому, что предложила Нигерия. Итоговым результатом и действиями своих футболистов тренер остался доволен.

В составе сборной Нигерии голы забили Келечи Ихеаначо, Джордан Эдокполор и Аким Адамс. У России отличились Лечи Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук.

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