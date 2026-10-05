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Как Китай ужесточил требования к вывозу авто и что изменится для россиян

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Китайские власти вводят новые требования к экспорту автомобилей, которые могут осложнить поставки машин в Россию. С 2027 года производителям придется подтверждать возможность обслуживания автомобилей за пределами КНР, включая ремонт и поставку запчастей, сообщает Коммерсантъ.

Российские импортеры считают, что из-за этих правил станет труднее ввозить востребованные модели мировых марок, официально не представленных на российском рынке. Уже с 2026 года вывезти из Китая автомобиль любого бренда без согласия производителя можно только в том случае, если машина стояла на учете в КНР больше 180 дней.

После такого срока даже автомобиль без пробега считается подержанным. Для поставки новой машины требуется разрешение завода. С 2027 года производителям также нужно будет подтвердить наличие зарубежной сервисной сети.

По данным СМИ, власти могут запрашивать документы, сведения о персонале и фотографии оборудования. Основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин отметил, что ограничения по отдельным маркам действуют уже сейчас.

По его словам, к числу машин, запрещенных к экспорту, относится Xiaomi, а также новые кроссоверы SkyNomad, на которые есть заметный спрос. Среди массовых брендов он назвал BYD, Mercedes и BMW, однако отметил, что по ним участники рынка находят обходные варианты.

Для ускорения поставок импортеры иногда переоборудуют автомобили, а после ввоза в Россию возвращают им заводской вид. С 2027 года и для таких машин потребуется подтверждение от производителя.

Генеральный директор Frank Auto Ирина Франк считает, что покупатели могут не заметить резких изменений. По ее словам, участники рынка и сейчас используют техническое дооборудование и специальные лицензии. При этом сложности чаще возникают с брендом Lixiang, а с Zeekr и Lynk & Co ситуация выглядит менее напряженной.

Франк также отметила, что проблемы с вывозом автомобилей есть у небольших компаний. Кроме того, сложности усилились в Европе, где, по ее словам, выявили мошеннические схемы и приняли меры в отношении физических лиц, помогавших вывозить машины.

Участники рынка не исключают роста цен. На стоимость могут повлиять дополнительные расходы на хранение автомобилей, перевозку, таможенные платежи и курс валюты на дату ввоза.

По оценке Франк, автомобили стоимостью от 8 до 12 миллионов рублей могут подорожать примерно на 4–5%. В более бюджетном сегменте рост может составить около 7–8%, если увеличатся издержки поставщиков.

Эксперт также допустила, что цены могут подняться еще до 2027 года при возникновении ажиотажа. Похожая ситуация уже наблюдалась в 2025 году перед изменением методики расчета ставки утилизационного сбора.

За восемь месяцев 2026 года из Китая в Россию ввезли 75 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Среди таких поставок в первую пятерку вошли модели Volkswagen, Toyota и Audi.

Кроме того, в Россию поступили 130 тысяч новых машин по альтернативным каналам поставок. В этом сегменте среди лидеров оказались Mazda, Toyota, Nissan и Audi.

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