Технологии

Скачал файл на телефон и сразу потерял: где Android хранит загрузки из браузера

Дима Кошкин Автор статьи
Где Android хранит скачанные из браузера файлы,...

ПроКазань

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Нажали «Скачать», дождались уведомления об успешной загрузке, а через минуту найти документ уже не получается. В галерее его нет, на главном экране тоже, а повторная загрузка только создает еще одну копию.

На Android большинство браузеров по умолчанию сохраняют такие файлы в папку «Загрузки» — Downloads. Искать ее удобнее не через браузер, а через файловый менеджер смартфона.

Сначала откройте «Файлы»

Запустите системное приложение для управления файлами. Оно может называться «Файлы», «Мои файлы», Files или иначе — это зависит от производителя телефона.

Найдите раздел «Загрузки» или Downloads. Обычно здесь лежат скачанные PDF-документы, архивы, изображения и другие файлы. Если элементов много, отсортируйте их по дате — свежая загрузка окажется среди последних.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если название скачанного файла неизвестно, я бы не перебирал папки вручную. Гораздо быстрее открыть “Загрузки” и включить сортировку по дате — файл, который скачали минуту назад, сразу окажется наверху».

Посмотрите историю загрузок браузера

В Chrome и других браузерах есть собственный раздел со скачанными файлами. Откройте меню браузера и найдите пункт «Скачанные файлы», «Загрузки» или похожий.

Оттуда файл можно открыть, а в некоторых случаях — посмотреть информацию о нем. Это особенно удобно, если сайт присвоил документу непонятное имя.

Файл не всегда попадает в галерею

PDF, документы, архивы и другие загрузки не должны отображаться среди фотографий. Даже скачанное изображение иногда появляется в галерее не сразу.

Кроме того, некоторые браузеры позволяют менять папку загрузки или каждый раз спрашивать, куда сохранить файл. Если привычная папка оказалась пустой, проверьте настройки скачивания в самом браузере.

Удалять браузер или снова загружать файл несколько раз не нужно. Сначала откройте историю загрузок, а затем папку Downloads через файловый менеджер — в большинстве случаев потерянный файл находится именно там.

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