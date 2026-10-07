Капусту больше не шинкую: режу крупными кусками и отправляю в духовку — съедают даже те, кто ее не любит

Кочан капусты можно вообще не разбирать на тонкую соломку. Достаточно разрезать его на толстые дольки, смазать маслом со специями и поставить в горячую духовку. Края постепенно подрумяниваются и становятся чуть хрустящими, а середина остается мягкой и сочной.

Особенно хорошо для такого способа подходит плотная белокочанная капуста. Кочерыжку полностью вырезать не стоит: она удерживает листья вместе, и вместо рассыпавшейся капусты получаются аккуратные запеченные куски.

Как нарезать капусту

На 3–4 порции понадобится:

белокочанная капуста — 700–800 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

лимонный сок — 1 ст. л.

Кочан разрежьте пополам, а затем каждую половину — на дольки толщиной примерно 3–4 см. Старайтесь резать так, чтобы на каждом куске оставалась небольшая часть кочерыжки.

Запекаем до румяных краев

Разогрейте духовку до 210 градусов. Смешайте растительное масло, паприку, измельченный чеснок, соль и перец. Разложите капустные дольки на противне с пергаментом в один слой. Смажьте их масляной смесью с обеих сторон. Удобнее делать это кулинарной кистью. Запекайте около 15 минут, затем осторожно переверните куски лопаткой. Верните противень в духовку еще на 10–15 минут. Перед подачей сбрызните капусту лимонным соком.

Точное время зависит от плотности кочана и толщины нарезки. Молодая капуста приготовится быстрее, а плотной поздней может потребоваться несколько дополнительных минут.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не укладывайте капустные дольки вплотную друг к другу. Между ними лучше оставить хотя бы 2–3 см: свободное пространство помогает влаге уходить, поэтому края запекаются, а не пропариваются. Если противень маленький, разумнее приготовить капусту в два захода».

Когда доставать противень

Готовую капусту легко проколоть ножом в самой толстой части, но она при этом сохраняет форму. На внешних листьях появляются темно-золотистые участки, а тонкие края могут заметно подрумяниться — срезать их не нужно.

Есть такую капусту лучше горячей, пока края сохраняют приятную текстуру. Ее можно подать вместо обычного овощного гарнира или дополнить сметанным соусом с зеленью.

Может быть интересно: