Отправили фотографию незнакомому человеку: какие данные снимок может рассказать о вас помимо изображения

На фотографии виден только кот, машина или красивый закат — кажется, никакой личной информации в таком кадре нет. Но исходный файл снимка иногда способен содержать дополнительные сведения, которые не отображаются прямо на экране.

Речь идет о метаданных фотографии. Камера может сохранять вместе с изображением дату и время съемки, модель устройства, параметры камеры, а при разрешенной геолокации — координаты места, где был сделан кадр.

Самое чувствительное — место съемки

Если для камеры разрешено сохранение геопозиции, в данных фотографии могут оказаться координаты. Для обычных снимков это удобно: галерея способна группировать фотографии по местам и показывать их на карте.

Но при отправке исходного файла незнакомому человеку такая информация может оказаться нежелательной. Например, снимок, сделанный дома, потенциально способен раскрыть место съемки.

При этом важно учитывать способ отправки. Некоторые мессенджеры и социальные сети при обработке изображения удаляют часть метаданных. Если же фотографию отправляют как исходный файл или документ, рассчитывать на автоматическое удаление данных не стоит.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Перед отправкой личной фотографии я бы открыл ее свойства прямо в галерее. Если там отображается точка на карте или адрес места съемки, стоит проверить, можно ли удалить геоданные перед передачей файла».

Что еще может храниться внутри снимка

Метаданные способны содержать модель смартфона или камеры, дату и точное время съемки, ориентацию кадра и технические параметры — например, выдержку и ISO. Набор информации зависит от устройства и формата файла.

На Android посмотреть такие сведения обычно можно через свойства или информацию о фотографии в галерее. Конкретные пункты отличаются у разных производителей.

На iPhone достаточно открыть снимок в приложении «Фото» и посмотреть его информацию. Там же можно увидеть сохраненное место съемки, если геоданные были записаны.

Как уменьшить риск

Перед отправкой чувствительного снимка проверьте его данные и при необходимости удалите информацию о местоположении. Также можно запретить камере использовать геолокацию, если привязка фотографий к месту вам вообще не нужна.

И не стоит забывать о самом изображении. Даже после удаления всех метаданных адрес на табличке, номер автомобиля, отражение в зеркале, документы на столе или узнаваемый вид из окна способны рассказать о владельце фотографии гораздо больше, чем технические данные файла.

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