Пельмени больше не варю: пачку высыпаю прямо в сковороду — получается быстрый ужин с густым соусом
ПроКазань
Пельмени можно приготовить без кастрюли с кипящей водой — сразу на сковороде, вместе с соусом. Пока они доходят под крышкой, часть жидкости впитывается, часть выпаривается, и в итоге получается не бульон, а густая сливочная подлива, которая покрывает каждый пельмень.
Удобнее всего брать замороженные пельмени среднего размера. Размораживать их заранее не нужно: прямо из морозилки они спокойно доходят в горячем соусе и не успевают слипнуться.
Что нужно на сковороду
На 2–3 порции:
замороженные пельмени — 500 г;
репчатый лук — 1 небольшая головка;
сметана 15–20% — 150 г;
вода — 250 мл;
сливочное масло — 20 г;
растительное масло — 1 ч. л.;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
сушеный чеснок или паприка — по желанию.
Если пельмени сами по себе достаточно соленые, дополнительно солить соус лучше уже ближе к концу.
Готовим без отдельной кастрюли
Лук мелко нарежьте. В глубокой сковороде разогрейте сливочное и растительное масло, затем обжарьте лук 3–4 минуты на среднем огне до мягкости.
Выложите замороженные пельмени в один слой. Если сковорода небольшая, лучше взять меньше пельменей, чем складывать их плотной горкой.
Смешайте сметану с водой до однородности и влейте в сковороду. Жидкость должна доходить примерно до середины пельменей, а не полностью их закрывать.
Доведите соус до слабого кипения, убавьте нагрев и накройте сковороду крышкой.
Готовьте примерно 10–12 минут, один-два раза аккуратно перемешав, чтобы пельмени не прилипли ко дну.
Снимите крышку и готовьте еще 3–5 минут. За это время лишняя жидкость выпарится, а соус станет заметно гуще.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не стоит сразу наливать слишком много воды. Если соус после готовности пельменей остается жидким, его придется долго выпаривать, а тесто за это время может стать слишком мягким. Лучше начать с 250 мл и при необходимости добавить еще 30–50 мл горячей воды».
Когда ужин уже готов
Ориентироваться нужно не только на время. Пельмени должны полностью прогреться внутри, тесто — стать мягким без жесткого края, а соус — держаться на ложке тонким слоем и не растекаться по сковороде как вода.
Если пельмени крупные, им может понадобиться на несколько минут больше. В этом случае можно добавить немного горячей воды и снова накрыть сковороду крышкой.
Перед подачей блюду достаточно постоять 2–3 минуты без огня: соус за это время станет еще плотнее. Сверху можно добавить зелень или немного черного перца, но и без дополнительных добавок получается полноценный быстрый ужин из одной сковороды.
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