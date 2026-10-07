Пельмени больше не варю: пачку высыпаю прямо в сковороду — получается быстрый ужин с густым соусом

Пельмени можно приготовить без кастрюли с кипящей водой — сразу на сковороде, вместе с соусом. Пока они доходят под крышкой, часть жидкости впитывается, часть выпаривается, и в итоге получается не бульон, а густая сливочная подлива, которая покрывает каждый пельмень.

Удобнее всего брать замороженные пельмени среднего размера. Размораживать их заранее не нужно: прямо из морозилки они спокойно доходят в горячем соусе и не успевают слипнуться.

Что нужно на сковороду

На 2–3 порции:

замороженные пельмени — 500 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

сметана 15–20% — 150 г;

вода — 250 мл;

сливочное масло — 20 г;

растительное масло — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

сушеный чеснок или паприка — по желанию.

Если пельмени сами по себе достаточно соленые, дополнительно солить соус лучше уже ближе к концу.

Готовим без отдельной кастрюли

Лук мелко нарежьте. В глубокой сковороде разогрейте сливочное и растительное масло, затем обжарьте лук 3–4 минуты на среднем огне до мягкости. Выложите замороженные пельмени в один слой. Если сковорода небольшая, лучше взять меньше пельменей, чем складывать их плотной горкой. Смешайте сметану с водой до однородности и влейте в сковороду. Жидкость должна доходить примерно до середины пельменей, а не полностью их закрывать. Доведите соус до слабого кипения, убавьте нагрев и накройте сковороду крышкой. Готовьте примерно 10–12 минут, один-два раза аккуратно перемешав, чтобы пельмени не прилипли ко дну. Снимите крышку и готовьте еще 3–5 минут. За это время лишняя жидкость выпарится, а соус станет заметно гуще.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не стоит сразу наливать слишком много воды. Если соус после готовности пельменей остается жидким, его придется долго выпаривать, а тесто за это время может стать слишком мягким. Лучше начать с 250 мл и при необходимости добавить еще 30–50 мл горячей воды».

Когда ужин уже готов

Ориентироваться нужно не только на время. Пельмени должны полностью прогреться внутри, тесто — стать мягким без жесткого края, а соус — держаться на ложке тонким слоем и не растекаться по сковороде как вода.

Если пельмени крупные, им может понадобиться на несколько минут больше. В этом случае можно добавить немного горячей воды и снова накрыть сковороду крышкой.

Перед подачей блюду достаточно постоять 2–3 минуты без огня: соус за это время станет еще плотнее. Сверху можно добавить зелень или немного черного перца, но и без дополнительных добавок получается полноценный быстрый ужин из одной сковороды.

Может быть интересно: