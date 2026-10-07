В аптеках грозят пропасть лекарства после отмены документов Минздравом

Российские аптеки в октябре 2026 года могут столкнуться с перебоями по ряду зарубежных лекарств. Речь идет о препаратах, регистрация которых была отменена или поставки которых осложнились, передает канал «Про финансы».

Наибольшее беспокойство у врачей вызывают два препарата, для которых пока нет прямой отечественной замены. Это капсулы «Зепозия» с действующим веществом озанимод, применяемые при рассеянном склерозе, и раствор «Сигнифор» с пасиреотидом для терапии болезни Кушинга.

Пациентам, которые получали такие лекарства, может потребоваться пересмотр схемы лечения. Также возможен поиск вариантов ввоза препаратов через другие страны, если это допускается установленным порядком.

Кроме того, с рынка могут уходить отдельные госпитальные и противовирусные средства. Среди них названы «Ремикейд» с инфликсимабом, а также препараты для терапии ВИЧ — «Калетра» и «Эвиплера».

Химиотерапевтам, по данным источника, придется подбирать замену некоторым таргетным препаратам. В их числе указаны «Спрайсел» с дазатинибом и «Темодал» с темозоломидом.

При этом для лечения ВИЧ уже существуют российские аналоги. Однако переход на другую терапию должен проходить только под контролем врачей.

Проблемы затронули не только дорогие импортные препараты. Из продажи постепенно исчезают и некоторые бюджетные лекарства стоимостью до 200 рублей, поскольку их производство становится невыгодным для заводов.

Среди таких препаратов упоминается «Азатиоприн», который применяют при ревматических и некоторых аутоиммунных заболеваниях. По данным источника, лекарство уже отсутствует в ряде регионов из-за споров о цене между производителями и государственными структурами.

Осенью возможны и временные перебои с импортными средствами от простуды. Это связывают с нагрузкой на таможенные процедуры, из-за чего на полках могут кратковременно пропадать, например, детские сиропы.

Медики призывают пациентов не закупать лекарства в панике. Тем, кто постоянно принимает зарубежные препараты, рекомендуется заранее обратиться к врачу, чтобы обсудить безопасную замену или корректировку дозировки.

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