Старый телефон отдали родственнику после сброса: что стоит проверить, чтобы вместе с ним не отдать свой аккаунт

Сбросили старый смартфон до заводских настроек, увидели экран первоначальной настройки и спокойно передали устройство другому человеку. Кажется, что личных данных на нем уже быть не должно.

Однако перед передачей телефона стоит проверить не только фотографии и приложения. Важно убедиться, что устройство больше не связано с вашей учетной записью и не осталось в списке доверенных устройств.

Проверьте список устройств аккаунта

Для Android-смартфона зайдите в настройки своего аккаунта Google с другого устройства и посмотрите список телефонов, на которых выполнен или недавно выполнялся вход. Старый смартфон не должен оставаться активным сеансом, которым можно пользоваться от вашего имени.

У владельцев iPhone аналогично стоит проверить список устройств Apple Account. Старый iPhone после правильной подготовки к передаче не должен оставаться устройством, которым продолжаете пользоваться вы.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «После передачи старого телефона я бы проверил аккаунт уже с нового устройства или компьютера. Так проще убедиться, что старый смартфон действительно больше не имеет активного доступа, а не ориентироваться только на пустой экран после сброса».

Одного удаления фотографий недостаточно

Если телефон еще не передан, правильнее сначала выйти из учетных записей и отключить связанные с устройством защитные функции, следуя инструкции производителя, а уже затем выполнять полный сброс.

Простого удаления фотографий, переписок и приложений недостаточно. Устройство может оставаться привязанным к аккаунту, а при неправильной подготовке новый владелец, наоборот, столкнется с защитой активации и не сможет нормально настроить смартфон.

Не забудьте про SIM и карту памяти

Перед передачей обязательно проверьте физический слот. В телефоне могла остаться SIM-карта или microSD с фотографиями и документами.

Если использовалась eSIM, при подготовке смартфона нужно отдельно убедиться, что мобильный тариф больше не активен на старом устройстве. Порядок удаления eSIM зависит от телефона и оператора.

Если смартфон уже передан родственнику, а в списке устройств аккаунта он все еще отображается как активный, завершите его сеанс через настройки безопасности учетной записи. А если есть подозрение, что кто-то получил доступ к аккаунту, дополнительно смените пароль и проверьте способы двухфакторной аутентификации.

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