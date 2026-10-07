Старый телефон отдали родственнику после сброса: что стоит проверить, чтобы вместе с ним не отдать свой аккаунт
ПроКазань
Сбросили старый смартфон до заводских настроек, увидели экран первоначальной настройки и спокойно передали устройство другому человеку. Кажется, что личных данных на нем уже быть не должно.
Однако перед передачей телефона стоит проверить не только фотографии и приложения. Важно убедиться, что устройство больше не связано с вашей учетной записью и не осталось в списке доверенных устройств.
Проверьте список устройств аккаунта
Для Android-смартфона зайдите в настройки своего аккаунта Google с другого устройства и посмотрите список телефонов, на которых выполнен или недавно выполнялся вход. Старый смартфон не должен оставаться активным сеансом, которым можно пользоваться от вашего имени.
У владельцев iPhone аналогично стоит проверить список устройств Apple Account. Старый iPhone после правильной подготовки к передаче не должен оставаться устройством, которым продолжаете пользоваться вы.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «После передачи старого телефона я бы проверил аккаунт уже с нового устройства или компьютера. Так проще убедиться, что старый смартфон действительно больше не имеет активного доступа, а не ориентироваться только на пустой экран после сброса».
Одного удаления фотографий недостаточно
Если телефон еще не передан, правильнее сначала выйти из учетных записей и отключить связанные с устройством защитные функции, следуя инструкции производителя, а уже затем выполнять полный сброс.
Простого удаления фотографий, переписок и приложений недостаточно. Устройство может оставаться привязанным к аккаунту, а при неправильной подготовке новый владелец, наоборот, столкнется с защитой активации и не сможет нормально настроить смартфон.
Не забудьте про SIM и карту памяти
Перед передачей обязательно проверьте физический слот. В телефоне могла остаться SIM-карта или microSD с фотографиями и документами.
Если использовалась eSIM, при подготовке смартфона нужно отдельно убедиться, что мобильный тариф больше не активен на старом устройстве. Порядок удаления eSIM зависит от телефона и оператора.
Если смартфон уже передан родственнику, а в списке устройств аккаунта он все еще отображается как активный, завершите его сеанс через настройки безопасности учетной записи. А если есть подозрение, что кто-то получил доступ к аккаунту, дополнительно смените пароль и проверьте способы двухфакторной аутентификации.
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