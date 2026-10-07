В Татарстане госзакупки принесли более 4 млрд рублей экономии

Более 4 млрд рублей бюджетных средств удалось сэкономить в Татарстане по заключённым с начала года контрактам. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета республики по закупкам. Статистику за девять месяцев озвучили на еженедельном совещании в ведомстве.

За этот период в республике заключили 45,5 тыс. контрактов на общую сумму 242,7 млрд рублей. Относительная экономия составила 1,79%.

Муниципальные заказчики традиционно показали более высокую относительную экономию — 4,7%, или 1 млрд рублей в абсолютных цифрах. Региональные заказчики сэкономили почти 3 млрд рублей, что равно 1,46% от объёма закупок на их уровне.

Председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов пояснил, что эти средства возвращаются в экономику республики в виде новых социальных объектов, дорог и инфраструктурных проектов. Он также отметил рост доли малого бизнеса в закупках.

С субъектами малого и среднего предпринимательства заключили 29,6 тыс. договоров на 35,1 млрд рублей. Это 65% от общего количества контрактов.