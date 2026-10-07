Агрегаторы ввели фильтр «принимает одиноких мужчин» на фоне отказов турецких отелей

Турецкие отели все чаще отказывают в размещении одиноким мужчинам и мужским компаниям. По словам туроператоров, гостиницы опасаются конфликтов и шумного поведения гостей после употребления алкоголя, сообщает Baza.

Участники туристического рынка уточнили, что чаще всего такие ограничения встречаются в семейных отелях, расположенных на первой линии. Отказ может появиться уже на этапе бронирования тура.

По словам туроператоров, сложности возникают даже в случаях, когда на сайте бронирования отель указан как принимающий одиноких гостей. Окончательное решение при этом может отличаться от информации в агрегаторе.

Иногда туристам отказывают уже при заселении на стойке регистрации. Для таких случаев у сервисов бронирования есть отдельный фильтр, который показывает, принимает ли гостиница одиноких мужчин.

Причиной подобных ограничений называют позицию владельцев отелей. Они считают, что мужские компании чаще употребляют алкоголь и могут устраивать скандалы.

Если вместе с мужчинами путешествуют женщины, даже в статусе подруг, вероятность отказа ниже. Отельеры полагают, что женщины чаще сдерживают спутников и помогают избежать конфликтов.

По словам турагентов, такая проблема наиболее характерна именно для Турции. При этом страна сохраняет статус одного из самых популярных направлений для российских туристов.

Спрос поддерживают большой выбор гостиниц, прямые рейсы и распространенный формат «все включено». Генеральный директор агрегатора туров «Турвизор» Илья Юртаев ранее отмечал, что Турция остается самым массовым направлением.

В целом осенью зарубежный отдых для россиян подорожал. Средний чек на туры за границу вырос на 3–10 процентов.

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