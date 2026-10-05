Новости Татарстана

Днем в Татарстане до +11 градусов, дождь и мокрый снег отступят

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Прогноз погоды в Татарстане на 5 октября: потеп...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Днем 5 октября воздух в Татарстане прогреется до +6…+11 градусов, а в Казани термометры покажут от +8 до +11. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ. На смену холодной ночи, когда местами фиксировали заморозки до -3 градусов, придет заметное потепление.

Осадки ожидаются только в темное время суток, причем преимущественно на востоке республики. Небольшой дождь и мокрый снег к дневным часам прекратятся. Небо при этом останется облачным, но с прояснениями.

Ветер подует с северо-запада. Его сила составит от 6 до 11 метров в секунду, временами порывы будут достигать 16 метров в секунду. В столице республики порывы окажутся слабее — до 14 метров в секунду.

Ранее на территорию региона поступил очень холодный арктический воздух. Из-за заморозков в Татарстане вводили режим чрезвычайной ситуации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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