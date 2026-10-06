Приложение работает через Wi-Fi, но отказывается через мобильный интернет: где искать запрет
ПроКазань
Дома приложение открывается мгновенно, сообщения загружаются и видео воспроизводится без проблем. Но стоит отключиться от Wi-Fi — программа словно теряет интернет, хотя браузер и другие приложения продолжают работать.
В такой ситуации проблема часто не у оператора. Смартфон позволяет ограничивать использование мобильного трафика для отдельных приложений, и запрет мог оказаться включен именно для одной программы.
Проверьте доступ к мобильным данным
На Android откройте настройки нужного приложения и найдите раздел, связанный с мобильными данными или использованием трафика. Названия пунктов отличаются у разных производителей.
Проверьте, разрешено ли приложению пользоваться мобильной сетью. Заодно посмотрите ограничения фоновой передачи данных — они особенно важны для мессенджеров, почты и других программ, которые должны получать информацию без постоянного открытия.
На iPhone откройте настройки сотовой связи и найдите список приложений. Если переключатель напротив нужной программы выключен, через мобильную сеть она работать не будет, хотя Wi-Fi останется доступен.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Простой тест — выключить Wi-Fi и сразу открыть несколько разных приложений. Если браузер и мессенджер работают, а проблема остается только у одной программы, я бы первым делом проверил ее доступ к мобильным данным».
Вмешаться может экономия трафика
На смартфоне также может быть активирован режим экономии данных. Он способен ограничивать фоновую работу приложений через мобильную сеть. В некоторых оболочках для отдельных программ можно настраивать исключения.
Проверьте и само приложение. Например, программы для видео, музыки или облачного хранения иногда имеют собственный параметр вроде «Только по Wi-Fi».
Когда дело все-таки не в запрете
Если через мобильную сеть перестали работать сразу все приложения, индивидуальные разрешения вряд ли виноваты. Тогда стоит проверить наличие мобильного интернета, остаток трафика, выбранную SIM-карту для передачи данных и настройки оператора.
А если проблема касается только одной программы, начинать лучше с ее доступа к мобильным данным и режима экономии трафика. Сбрасывать все сетевые настройки телефона для такой проверки обычно не требуется.
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