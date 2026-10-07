Сборная России по футболу 6 октября сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:3, сообщает Вести.Ru.

Этот результат стал для российской команды примечательным с точки зрения обороны. Впервые за пять лет сборная России пропустила три мяча в одном матче.

До этого россияне в последний раз позволяли сопернику забить столько голов на Евро-2020. Тогда сборная России уступила Дании со счетом 1:4.

В игре с Нигерией счет в начале первого тайма открыл Келечи Ихеаначо. Однако еще до перерыва российская команда вышла вперед.

Сначала отличился Лечи Садулаев, а затем Матвей Кисляк забил второй мяч. После первого тайма сборная России вела в счете.

Во втором тайме Алексей Миранчук увеличил преимущество россиян спустя десять минут после возобновления игры. После этого счет стал 3:1.

На 78-й минуте Питер Эдокполор сократил отставание сборной Нигерии. В добавленное время Акор Адамс забил третий мяч гостей и установил итоговый счет 3:3.

Ранее сборная России провела еще два товарищеских матча. 3 октября команда разгромила Намибию со счетом 6:0, а 29 сентября обыграла Иран — 2:0.

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