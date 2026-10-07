Матч Россия — Нигерия завершился ничьей 3:3 с тремя пропущенными голами сборной РФ
Сборная России по футболу 6 октября сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:3, сообщает Вести.Ru.
Этот результат стал для российской команды примечательным с точки зрения обороны. Впервые за пять лет сборная России пропустила три мяча в одном матче.
До этого россияне в последний раз позволяли сопернику забить столько голов на Евро-2020. Тогда сборная России уступила Дании со счетом 1:4.
В игре с Нигерией счет в начале первого тайма открыл Келечи Ихеаначо. Однако еще до перерыва российская команда вышла вперед.
Сначала отличился Лечи Садулаев, а затем Матвей Кисляк забил второй мяч. После первого тайма сборная России вела в счете.
Во втором тайме Алексей Миранчук увеличил преимущество россиян спустя десять минут после возобновления игры. После этого счет стал 3:1.
На 78-й минуте Питер Эдокполор сократил отставание сборной Нигерии. В добавленное время Акор Адамс забил третий мяч гостей и установил итоговый счет 3:3.
Ранее сборная России провела еще два товарищеских матча. 3 октября команда разгромила Намибию со счетом 6:0, а 29 сентября обыграла Иран — 2:0.
Может быть интересно:
- Шампиньоны снова дали полсковороды воды вместо золотистой корочки: одна ошибка превращает жарку в тушение
- Пельмени больше не варю: пачку высыпаю прямо в сковороду — получается быстрый ужин с густым соусом
- Старый телефон отдали родственнику после сброса: что стоит проверить, чтобы вместе с ним не отдать свой аккаунт
- Отправили фотографию незнакомому человеку: какие данные снимок может рассказать о вас помимо изображения
- Нажали «Всегда открывать», а теперь телефон запускает не то приложение: как отменить случайный выбор
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец