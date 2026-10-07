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Блогер Герасименко раскрыл, куда поехать офисному работнику на выходные

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Небольшая поездка на выходные может помочь сменить обстановку, если заранее понять, какой формат отдыха подходит конкретному человеку. Об этом трэвел-блогер и автор Telegram-канала «Иду Бегу Еду» Иван Герасименко рассказал в эфире радио Sputnik.

По словам Герасименко, при выборе направления важно сначала определить собственные предпочтения. Тем, кому ближе северная атмосфера и зима, он советует рассматривать более северные города.

Если туристу нужен спокойный отдых, можно выбрать Сочи или Приморский край. Для зарубежной поездки на короткий срок блогер предложил рассмотреть Абхазию или Турцию.

Герасименко отметил, что осенью наступает низкий сезон. Поэтому в это время можно не только отдохнуть на побережье, но и съездить в города.

Еще одним интересным вариантом для выходных он назвал Минск. По словам блогера, для короткой поездки внутри России также можно рассматривать разные города, включая не только крупные, но и малые.

Герасименко напомнил, что для некоторых категорий путешественников действуют субсидии и льготы на перелеты. В первую очередь это касается молодых людей до 20–25 лет и граждан старше 50–55 лет.

Таким туристам он рекомендовал рассмотреть поездки на Дальний Восток или в Калининград. По его словам, льготы могут заметно снизить стоимость билетов.

Для остальных путешественников блогер посоветовал следить за горящими билетами и акциями. Информацию о таких предложениях часто публикуют авторы туристических каналов.

Кроме того, при планировании поездки можно использовать искусственный интеллект. С его помощью, по словам Герасименко, удобно подбирать билеты и жилье под конкретный бюджет.

При этом блогер напомнил, что короткая поездка обычно обходится дороже в пересчете на один день. Путешествие на выходные может быть менее выгодным по сравнению с отдыхом на две недели.

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