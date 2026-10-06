Наука

Ученые и экологи отправятся изучать Волжский плес Куйбышевского водохранилища

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Научная экспедиция на Волжский плес Куйбышевского водохранилища стартует 8 октября. О ее подготовке сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана: специалисты ведомства вместе с коллегами из Татарского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии отправятся в рейс, чтобы выяснить, как гидрофизические и гидрохимические свойства воды влияют на планктон и зоопланктон в навигационный период.

В акваторию выйдут два научно-исследовательских судна. На борту «Фламинго» будут работать представители министерства, на «Усков» — ученые ВНИРО.

Флагман водного мониторинга республики за три года отработал восемь экспедиций, выполнив порядка 4 млн измерений. В 2025-м совместно с татарстанским филиалом ВНИРО уже прошли комплексные исследования водохранилища по гидрохимическим и гидробиологическим параметрам — собранные данные легли в основу оценки динамики состояния водоема.

Маршрут новой поездки пройдет от Казани до устьев Илети и Свияги, суда также зайдут в акваторию Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.

Отдельное направление работы — связка «Фламинго» с платформой «Акваториум». Ее протестировали в 2025 году и продолжают испытывать при поддержке петербургской компании «НАЭКО». Вскоре у судна появится помощник — катер «Сокол», названный в честь проекта по возрождению популяции сокола-балобана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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