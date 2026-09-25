Технологии

OpenAI добавила голосовые рабочие сценарии в мобильное приложение ChatGPT

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

OpenAI представила голосовые функции для мобильного приложения, запускающие рабочие сценарии. С их помощью можно, например, готовить документы или делать сводки писем. Об этом сообщает TechCrunch.

Подписчикам тарифов Plus и Pro вкладка Work на смартфоне даёт создавать документы, черновики электронных писем и краткие обзоры сообщений в Slack. Им же доступны сборка сайтов, подготовка презентаций, облачный браузер и другие разделы ChatGPT, включая финансы. Пользователи бесплатного тарифа и тарифа Go смогут работать с плагинами и подключёнными приложениями.

Как заявляет OpenAI, голосовые беседы в ChatGPT теперь выдают более содержательный текст. Переключаться между текстовым и голосовым режимами стало проще, а диалог, начатый в дороге, можно продолжить на компьютере.

Функция появляется на фоне растущего обращения к голосовым командам при решении сложных задач с помощью ИИ-ассистентов. В июле OpenAI выпустила разговорную модель GPT-Live, а затем внедрила её в приложение для настольных компьютеров: там голосом можно выполнять задачи во вкладке Work или создавать приложения во вкладке Codex. Недавно Anthropic упростила переход между мобильным устройством и компьютером и объединила интерфейсы Cowork и Chat, тогда как OpenAI пока сохраняет чат и рабочие пространства раздельными.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Гид по Казани

день назад

Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам

средство для уничтожения травы и сорняков на даче

Технологии

день назад

Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер с выпуском не ранее 2028 года

Интересное в Казани

2 дня назад

Нoвое поколение казанских водителей: почему зумерам 50 Вт зарядки важнее 150 лошадиных сил

ремонт сушильной машины электролюкс в Москве

Не у нас

день назад

В России создали новый бронетягач с турелью для защиты от дронов

Технологии

21 час назад

За интернет платите столько же, а Wi-Fi стал еле тянуть: 5 причин медленной домашней сети

Технологии

день назад

Телефон еще недавно держал заряд весь день, а теперь садится к обеду: какие настройки проверить

Технологии

день назад

РЖД тестируют первый путь для ВСМ на полигоне Саблино — Тосно

Не у нас

23 часа назад

В Росводресурсах заявили о начале эпохи структурного дефицита воды в РФ
Технологии
38 минут назад

Корональная дыра не вызвала магнитную бурю на Земле

Корональная дыра не вызвала магнитную бурю на З...

Не у нас

час назад

В Windows 7 нашли 30-секундное зависание из-за однотонной заливки

Полезное

день назад

Депутатом Госсовета Татарстана избран Фарид Абдулганиев

Не у нас

час назад

Плющенко хочет увидеться с Малининым после телефонного разговора год назад

Технологии

час назад

OpenAI добавила голосовые рабочие сценарии в мобильное приложение ChatGPT
В челябинском политехе вход в корпуса и общежит...
Технологии
4 часа назад

В челябинском политехе вход в корпуса и общежития открывают по биометрии

Не у нас

час назад

Учительница математики выиграла 10 млн рублей после вещего сна

Интересно

час назад

Калькулезный холецистит: симптомы, риски и лечение

Не у нас

час назад

В России установили нормы температуры в квартирах в отопительный сезон
Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. ...
Гид по Казани
6 дней назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой