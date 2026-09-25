OpenAI добавила голосовые рабочие сценарии в мобильное приложение ChatGPT

OpenAI представила голосовые функции для мобильного приложения, запускающие рабочие сценарии. С их помощью можно, например, готовить документы или делать сводки писем. Об этом сообщает TechCrunch.

Подписчикам тарифов Plus и Pro вкладка Work на смартфоне даёт создавать документы, черновики электронных писем и краткие обзоры сообщений в Slack. Им же доступны сборка сайтов, подготовка презентаций, облачный браузер и другие разделы ChatGPT, включая финансы. Пользователи бесплатного тарифа и тарифа Go смогут работать с плагинами и подключёнными приложениями.

Как заявляет OpenAI, голосовые беседы в ChatGPT теперь выдают более содержательный текст. Переключаться между текстовым и голосовым режимами стало проще, а диалог, начатый в дороге, можно продолжить на компьютере.

Функция появляется на фоне растущего обращения к голосовым командам при решении сложных задач с помощью ИИ-ассистентов. В июле OpenAI выпустила разговорную модель GPT-Live, а затем внедрила её в приложение для настольных компьютеров: там голосом можно выполнять задачи во вкладке Work или создавать приложения во вкладке Codex. Недавно Anthropic упростила переход между мобильным устройством и компьютером и объединила интерфейсы Cowork и Chat, тогда как OpenAI пока сохраняет чат и рабочие пространства раздельными.