Любимова: внедрение ИИ в культуру должно быть сбалансированным
Внедрение искусственного интеллекта в культурную индустрию должно быть сбалансированным. Об этом министр культуры России Ольга Любимова рассказала в интервью ТАСС на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
По словам министра, цифровые решения уже стали важной частью сферы культуры.
В качестве примера Любимова привела Государственный каталог Музейного фонда России. Он объединяет почти 4 тысячи музеев и более 60,5 миллиона оцифрованных музейных предметов.
Для быстрого и точного поиска по этому массиву данных уже используется нейросеть, которую обучают сотрудники.
При этом, подчеркнула глава Минкультуры, технологии не должны подменять природу творчества, основанную на эмоциях, самобытности и чувствах.
Любимова также отметила, что цифровые инструменты помогают работать с нематериальным культурным наследием.
Кроме того, такие технологии применяются при реставрации объектов культурного наследия. Среди них — трехмерное сканирование, фотограмметрия и цифровые архивы.
Эти решения позволяют точнее фиксировать состояние объектов, планировать реставрационные работы и контролировать их качество.
Министр отдельно упомянула приложение дополненной реальности «Артефакт». С его помощью пользователь может навести камеру смартфона на экспонат, узнать его историю и рассмотреть отдельные детали.
Говоря о технологиях как части творческого процесса, Любимова привела в пример Международный конкурс имени Сергея Рахманинова. Там был представлен проект «Симфония инноваций».
В рамках проекта робот-дирижер выступал с реальными артистами — лауреатами международных конкурсов. Также российские классические произведения исполнялись с участием голограмм на основе искусственного интеллекта.
По мнению Любимовой, такие примеры показывают, как современные технологии могут использоваться в академическом искусстве.
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