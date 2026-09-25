Учительница математики выиграла 10 млн рублей после вещего сна
Учительница математики из Иркутской области Наталья выиграла 10 миллионов рублей через три месяца после того, как увидела сон о крупном призе. Об этом пишет РИА Новости.
По словам победительницы, перед удачным тиражом нужные числа пришли ей в голову ночью.
Позже именно эту комбинацию Наталья выбрала при покупке билета.
Женщина участвует в розыгрышах около двух лет. Ранее она уже выигрывала 100 тысяч рублей, но после этого почти два года крупных призов не получала.
О новом выигрыше учительница узнала из уведомления в приложении.
Сначала Наталья не поверила в сумму и утром несколько раз проверяла результат.
Несмотря на работу учителем математики, женщина не пыталась рассчитывать удачную комбинацию или искать закономерности в прошлых тиражах.
Свою победу она считает стечением обстоятельств. Любимым числом Наталья называет тройку.
Выигранные 10 миллионов рублей учительница планирует направить на покупку квартиры и улучшение жилищных условий.
По словам победительницы, она пока не до конца осознала произошедшее, а ее обычная жизнь после новости о выигрыше не изменилась.
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