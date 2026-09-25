У Минниханова попросили продать жирафа из Казанского зооботсада

Один из губернаторов российских регионов обратился к раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой продать ему жирафа из Казанского зооботсада. Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал об этом на международном юридическом форуме.

По словам градоначальника, интерес к животным проявили руководители не только российских регионов, но и стран СНГ. Когда Минниханов спросил, сколько жирафов уже привезли в Казань, Метшин ответил, что их немного. Выяснилось, что один из губернаторов уже просил передать ему хотя бы одну особь.

Восемь жирафов прибыли в Казань из Намибии 18 сентября грузовым самолетом. В зооботсаду «Река Замбези» поселили трех самцов и пять самок. В дальнейшем этих животных планируют разводить.

После появления жирафов посещаемость зооботсада выросла вдвое. Об этом сообщил Метшин. Пока не уточняется, будут ли рассматривать предложение о продаже животного.