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Украинская боксерша ушла с пьедестала после проигрыша Чумгалаковой

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российская боксерша Юлия Чумгалакова завоевала золотую медаль чемпионата Европы 2026 года в Софии. В финале весовой категории до 48 килограммов спортсменка, выступающая за Башкортостан, победила украинку Анну Охоту, сообщает АиФ Уфа.

Для Чумгалаковой эта победа стала уже третьим титулом чемпионки Европы в карьере.

После финального поединка Охота не осталась на пьедестале до конца церемонии награждения. Украинская спортсменка ушла до вручения золотой медали россиянке и исполнения гимна России.

Также Охота не пожала руку Чумгалаковой после поражения в финале.

Кроме того, украинская боксерша не участвовала в общей фотографии с другими спортсменками после награждения.

Чемпионат Европы по боксу среди женщин продолжается в Софии.

Сегодня, 25 сентября, в финале турнира за золотую медаль должна выступить еще одна представительница Башкортостана — Азалия Аминева из Октябрьского.

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