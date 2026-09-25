В России установили нормы температуры в квартирах в отопительный сезон

В России действуют нормы температуры для жилых помещений в отопительный сезон. Если батареи греют слабее положенного, жильцы могут требовать перерасчет платы за отопление, но нарушение нужно правильно зафиксировать, сообщает Госуслуги.

В отопительный период температура в жилых комнатах должна быть не ниже +18 градусов.

В угловых помещениях с двумя наружными стенами минимальная температура составляет +20 градусов.

Для детских комнат установлена норма от +20 до +22 градусов.

В регионах с особенно холодным климатом, где температура самой холодной пятидневки опускается до -31 градуса и ниже, требования выше. В жилых комнатах должно быть не менее +20 градусов, а в угловых — не менее +22 градусов.

Нормативную температуру можно превышать не более чем на 4 градуса.

Снижение допускается только ночью, с 0:00 до 5:00, и не более чем на 3 градуса. Днем отклонение в меньшую сторону не допускается.

Самостоятельные замеры температуры в квартире не являются достаточным доказательством для перерасчета.

Чтобы подтвердить нарушение официально, нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании.

Проверку должны провести не позднее чем через два часа после обращения, если стороны не согласовали другое время.

По итогам проверки управляющая компания обязана составить акт. В нем указываются дата, время и наличие либо отсутствие нарушений.

Один экземпляр акта передается жильцам.

Если представители управляющей компании не пришли, жильцы могут оформить акт самостоятельно. Для этого документ должны подписать не менее двух соседей и председатель совета дома.

Акт проверки является основанием для перерасчета платы за отопление.

За каждый час отклонения температуры от нормы или превышения допустимого перерыва в подаче тепла размер платы снижается на 0,15%.

Если управляющая компания не реагирует на обращения, жильцы могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию.

По предписанию надзорного органа управляющая компания должна привести температуру в норму и при наличии нарушения сделать перерасчет.

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