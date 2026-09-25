В России установили нормы температуры в квартирах в отопительный сезон
В России действуют нормы температуры для жилых помещений в отопительный сезон. Если батареи греют слабее положенного, жильцы могут требовать перерасчет платы за отопление, но нарушение нужно правильно зафиксировать, сообщает Госуслуги.
В отопительный период температура в жилых комнатах должна быть не ниже +18 градусов.
В угловых помещениях с двумя наружными стенами минимальная температура составляет +20 градусов.
Для детских комнат установлена норма от +20 до +22 градусов.
В регионах с особенно холодным климатом, где температура самой холодной пятидневки опускается до -31 градуса и ниже, требования выше. В жилых комнатах должно быть не менее +20 градусов, а в угловых — не менее +22 градусов.
Нормативную температуру можно превышать не более чем на 4 градуса.
Снижение допускается только ночью, с 0:00 до 5:00, и не более чем на 3 градуса. Днем отклонение в меньшую сторону не допускается.
Самостоятельные замеры температуры в квартире не являются достаточным доказательством для перерасчета.
Чтобы подтвердить нарушение официально, нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании.
Проверку должны провести не позднее чем через два часа после обращения, если стороны не согласовали другое время.
По итогам проверки управляющая компания обязана составить акт. В нем указываются дата, время и наличие либо отсутствие нарушений.
Один экземпляр акта передается жильцам.
Если представители управляющей компании не пришли, жильцы могут оформить акт самостоятельно. Для этого документ должны подписать не менее двух соседей и председатель совета дома.
Акт проверки является основанием для перерасчета платы за отопление.
За каждый час отклонения температуры от нормы или превышения допустимого перерыва в подаче тепла размер платы снижается на 0,15%.
Если управляющая компания не реагирует на обращения, жильцы могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию.
По предписанию надзорного органа управляющая компания должна привести температуру в норму и при наличии нарушения сделать перерасчет.
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