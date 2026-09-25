Средняя пенсия неработающих граждан в августе 2026 года достигла 25 849 рублей
Средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в августе 2026 года составил 25 849 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
В августе 2025 года неработающие пенсионеры получали в среднем 24 013 рублей.
Таким образом, за год средний размер выплат увеличился почти на 2 тысячи рублей.
Самые высокие пенсии среди регионов зафиксированы в Чукотском автономном округе. Там средняя выплата составила 43 986 рублей.
В 2027 году страховые пенсии планируют проиндексировать дважды. Первое повышение должно пройти с 1 февраля по уровню фактической инфляции.
Сейчас размер февральской индексации оценивается в 6,8%.
Второй этап повышения запланирован на 1 апреля. Пенсии должны дополнительно увеличиться на 3,3%.
В Минфине ранее сообщали, что средний размер пенсии по старости к концу 2027 года должен составить 29 904 рубля.
Расходы на индексацию пенсий и пособий предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2027 год.
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