Не у нас

Средняя пенсия неработающих граждан в августе 2026 года достигла 25 849 рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в августе 2026 года составил 25 849 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

В августе 2025 года неработающие пенсионеры получали в среднем 24 013 рублей.

Таким образом, за год средний размер выплат увеличился почти на 2 тысячи рублей.

Самые высокие пенсии среди регионов зафиксированы в Чукотском автономном округе. Там средняя выплата составила 43 986 рублей.

В 2027 году страховые пенсии планируют проиндексировать дважды. Первое повышение должно пройти с 1 февраля по уровню фактической инфляции.

Сейчас размер февральской индексации оценивается в 6,8%.

Второй этап повышения запланирован на 1 апреля. Пенсии должны дополнительно увеличиться на 3,3%.

В Минфине ранее сообщали, что средний размер пенсии по старости к концу 2027 года должен составить 29 904 рубля.

Расходы на индексацию пенсий и пособий предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2027 год.

Может быть интересно:

  1. Закрыли ноутбук вечером, а утром батарея почти пустая: куда исчезает заряд за ночь
  2. Днем интернет летает, а вечером еле грузит видео: как найти настоящую причину
  3. Ноутбук шумит как пылесос и обжигает колени: что с ним происходит и когда пора вмешаться
  4. Телефон заряжается, только если согнуть кабель: что проверить, пока разъем окончательно не сломался
  5. Телефон еще недавно держал заряд весь день, а теперь садится к обеду: какие настройки проверять

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Интересное в Казани

20 часов назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани

как избавиться от плохого запаха в комнате

Технологии

день назад

Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер с выпуском не ранее 2028 года

Интересное в Казани

2 дня назад

Нoвое поколение казанских водителей: почему зумерам 50 Вт зарядки важнее 150 лошадиных сил

покраска пальто в химчистке цена в Москве

Не у нас

день назад

В России создали новый бронетягач с турелью для защиты от дронов

Технологии

21 час назад

За интернет платите столько же, а Wi-Fi стал еле тянуть: 5 причин медленной домашней сети

Технологии

день назад

Телефон еще недавно держал заряд весь день, а теперь садится к обеду: какие настройки проверить

Не у нас

23 часа назад

В Росводресурсах заявили о начале эпохи структурного дефицита воды в РФ

Не у нас

14 часов назад

Священник предупредил, почему могильный крест нельзя выбрасывать
Технологии
36 минут назад

Корональная дыра не вызвала магнитную бурю на Земле

Корональная дыра не вызвала магнитную бурю на З...

Технологии

час назад

OpenAI добавила голосовые рабочие сценарии в мобильное приложение ChatGPT

Гид по Казани

день назад

Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам

Интересно

час назад

Калькулезный холецистит: симптомы, риски и лечение

Не у нас

час назад

В России установили нормы температуры в квартирах в отопительный сезон
В челябинском политехе вход в корпуса и общежит...
Технологии
4 часа назад

В челябинском политехе вход в корпуса и общежития открывают по биометрии

Новости Казани

час назад

У Минниханова попросили продать жирафа из Казанского зооботсада

Не у нас

час назад

Украинская боксерша ушла с пьедестала после проигрыша Чумгалаковой

Не у нас

час назад

Любимова: внедрение ИИ в культуру должно быть сбалансированным
Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи с...
Интересное в Казани
4 дня назад

Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи стоят как 2, а перезагрузка — как неделя отпуска