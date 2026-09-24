Новости Татарстана

В Татарстане молодым мамам планируют платить 350 тысяч рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Молодые мамы в Татарстане смогут получить единовременную выплату в 350 тысяч рублей. Мера поддержки рассчитана на женщин до 25 лет, которые родили второго или последующего ребенка. Об этом говорится в проекте постановления кабинета министров республики — сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Если инициативу примут, она будет действовать до 1 января 2032 года.

Для получения пособия нужно выполнить два условия. У женщины не должно быть долгов по налогам, сборам и страховым взносам перед бюджетной системой России. Кроме того, заявление необходимо подать в течение шести месяцев после рождения ребенка.

В республике уже работает ряд мер для молодых матерей и семей с детьми. Одна из них — льготная социальная ипотека, запущенная в июле 2020 года. Только с начала 2026 года жилищные условия улучшили 253 молодые семьи, в том числе 214 — в Казани. За все время программы ключи от новых квартир получили 3356 молодых пар Татарстана.

На муниципальном уровне тоже есть свои выплаты. Например, в Апастовском районе женщины, родившие четвертого или последующего ребенка, могут получить 200 тысяч рублей. Для этого маме нужно постоянно жить на территории муниципалитета не менее года. В Сармановском и Муслюмовском районах практикуют индивидуальное ведение беременности, вручают подарки молодым родителям и сертификаты на 20 тысяч рублей при рождении ребенка.

В рамках нацпроекта «Семья» на поддержку семей с детьми в Татарстане выделили более 30 млрд рублей. Власти развивают сеть яслей и перинатальных центров, предоставляют бесплатную землю, организуют бесплатные автобусные маршруты для школьников из многодетных семей и удваивают выплаты жительницам села. С сентября 2026 года пособие при рождении тройни увеличено до 100 тысяч рублей на семью, ранее выплата составляла 10 тысяч на каждого ребенка. Также пересмотрен размер ежемесячного пособия для таких семей до достижения детьми полутора лет. Власти Татарстана утвердили новую выплату многодетным взамен земли.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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