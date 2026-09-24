Технологии

Nothing сделает CMF отдельной компанией с индийскими владельцами

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Nothing объявила, что её бренд бюджетных устройств CMF станет самостоятельной компанией, контрольная доля в которой перейдёт к индийским владельцам. Сама Nothing сохранит миноритарную долю. Об этом стало известно 24 сентября 2026 года.

Штаб-квартиру и собственный отдел разработки CMF разместят в Индии.

Глава Nothing Карл Пей считает, что Индия способна стать «следующим центром появления крупных мировых технологических компаний» — после Японии, Южной Кореи и Китая. По его мнению, CMF должна войти в их число за счёт собственной разработки продуктов внутри страны.

Пей отмечает, что около 99% смартфонов, продаваемых в Индии, уже производятся в стране, но называет это лишь «первым этапом». Следующим шагом он видит переход к самостоятельной разработке устройств — от проектирования и инженерных решений до постоянного улучшения продуктов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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