Новости Татарстана

Нижний пруд в селе Державино очистили от 120 тысяч кубометров ила

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Нижний пруд в селе Державино Лаишевского района...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Нижний пруд в селе Державино Лаишевского района очистили полностью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. Работы вели в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие»: стартовали они в 2023 году и заняли четыре года, хотя завершить их удалось с опережением. Площадь водоема — 9,4 гектара. Расчистку проводили по федеральной госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Из пруда достали больше 120 тысяч кубометров донных отложений. Для сравнения, такой объем сопоставим с 13 пятиэтажными домами. Кроме того, откосы укрепили посевом трав — это биологический метод защиты грунта от водной и ветровой эрозии.

«Благодаря поддержке Росводресурсов в 2021-2022 гг. сначала был расчищен верхний пруд в селе Державино. В 2023 году мы приступили к расчистке уже нижнего водоема. Работы завершены с опережением. Благодаря экореабилитации пруд полностью восстановился. Для местных жителей мы вернули их любимое место отдыха», — отметил заместитель министра экологии Ильнур Насретдинов. Подрядчиком стала компания «Татмелиорация», на работы ушло более 36 млн рублей.

По словам главы Державинского сельского поселения Исламии Камалиевой, пруд очень важен для местных. «К нам приезжают рыбачить и гости, и сами жители. В свое время он обмелел, но сейчас виден результат — вернулась рыба. Водоем также необходим для противопожарной безопасности и полива огорода, если отключают воду», — рассказала она.

Нижний пруд стал частью большой республиканской программы восстановления водных ресурсов, которая находится на контроле Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Экологическую работу в Державино ведут системно: раньше здесь уже очистили верхний пруд — по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Из него тогда извлекли больше 180 тыс. кубометров донных отложений.

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