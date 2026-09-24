VK WorkSpace получит ИИ-Ассистента и поддержку протокола MCP

Платформа VK WorkSpace обновится: в отдельных её сервисах появятся умные функции, единый ИИ-Ассистент и поддержка протокола MCP (Model Context Protocol) для подключения агентов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе VK.

Искать нужные сведения можно будет по смыслу, не вспоминая точное название документа или формулировку сообщения. В Видеоконференции ИИ-сценарии позволят автоматически расшифровывать встречи и готовить конспект — с основными темами, принятыми решениями и дальнейшими задачами.

Как уточнили в пресс-службе, ИИ-Ассистент станет работать с доступной пользователю перепиской в Мессенджере VK WorkSpace: анализировать смысл запроса, находить связанную информацию и выдавать структурированный ответ со ссылками на исходные сообщения и чаты. Позже он научится собирать и анализировать контекст из Почты, Диска и Календаря VK WorkSpace.

Через MCP-сервер ИИ-агенты получат доступ к действиям внутри платформы — например, смогут собрать информацию из рабочих переписок, подготовить материалы к встрече и вернуть готовый результат. Руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Пётр Щеглов пояснил: «Наша задача — встроить ИИ-инструменты в цифровую среду, чтобы они использовали рабочий контекст из переписок, встреч, писем, документов и корпоративных систем, делая работу проще и эффективнее. Пользователь сможет общаться с ИИ-Ассистентом и агентами как с коллегами — на естественном языке. При этом человек остается в центре: он определяет цель и контролирует результат».

Ранее VK Tech презентовал платформу для разработки и запуска ИИ-агентов.