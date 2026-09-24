Технологии

Цукерберг представил Muse Charm — ИИ-брелок для общения с Muse

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Meta показала карманный ИИ-компаньон Muse Charm: Марк Цукерберг представил его 23 сентября на ежегодной конференции Meta Connect 2026. Миниатютное устройство размером с брелок позволяет общаться с виртуальным помощником Muse без смартфона. Об этом сообщает портал Life.ru.

Чтобы начать разговор, достаточно приложить палец к специальному датчику. Цифровой персонаж отображается на небольшом дисплее, а встроенная камера даёт возможность показать нейросети окружающую обстановку.

Сейчас компания изготовила лишь несколько экспериментальных образцов. Цукерберг рассчитывает выпустить новинку к декабрьским праздникам, но стоимость карманного ИИ-компаньона пока не раскрыта.

Ранее сообщалось о разработке цифрового ИИ-двойника самого Марка Цукерберга, который сможет общаться с сотрудниками Meta вместо него. Виртуальный аватар создаётся для взаимодействия с персоналом в реальном времени и является частью стратегии компании по развитию персонального искусственного интеллекта.

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