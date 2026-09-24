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Путин поручил объяснить разницу между цифровым рублем и безналом

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Президент России Владимир Путин поручил Министерству финансов и Банку России наглядно объяснять гражданам разницу между обычными безналичными платежами и цифровым рублем. Такое поручение он дал во время совещания с членами правительства, сообщает РИА Новости.

Цифровой рубль является новой формой денег. Он должен дополнить наличные средства и традиционные безналичные расчеты.

С начала сентября россияне могут добровольно открывать цифровые кошельки в 12 крупнейших банках страны.

Главное отличие цифрового рубля от обычных безналичных средств связано с местом хранения денег.

Обычные безналичные средства находятся на счетах в коммерческих банках. Цифровой рубль хранится в виде уникального кода на специальных счетах непосредственно в системе Банка России.

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