Баскетболист из США раскрыл, чем его впечатлил Петербург

Американский баскетболист «Зенита» Нэйт Мэйсон рассказал, как проходит его адаптация в Санкт-Петербурге. О своих впечатлениях от переезда спортсмен сообщил «Матч ТВ».

По словам Мэйсона, Северная столица произвела на него сильное впечатление. Серьезных трудностей после переезда в Петербург он не испытал.

Баскетболист отметил доброжелательное отношение жителей города. Он назвал Санкт-Петербург комфортным местом для жизни.

Мэйсон также вспомнил свой первый опыт пребывания в России. В 2020 году он выступал за «Автодор» и жил в Саратове.

Теперь спортсмен продолжает карьеру в петербургском «Зените». По словам баскетболиста, он не ожидал настолько теплого приема и остался очень доволен городом.

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