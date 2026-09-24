Не у нас

Баскетболист из США раскрыл, чем его впечатлил Петербург

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Американский баскетболист «Зенита» Нэйт Мэйсон рассказал, как проходит его адаптация в Санкт-Петербурге. О своих впечатлениях от переезда спортсмен сообщил «Матч ТВ».

По словам Мэйсона, Северная столица произвела на него сильное впечатление. Серьезных трудностей после переезда в Петербург он не испытал.

Баскетболист отметил доброжелательное отношение жителей города. Он назвал Санкт-Петербург комфортным местом для жизни.

Мэйсон также вспомнил свой первый опыт пребывания в России. В 2020 году он выступал за «Автодор» и жил в Саратове.

Теперь спортсмен продолжает карьеру в петербургском «Зените». По словам баскетболиста, он не ожидал настолько теплого приема и остался очень доволен городом.

Может быть интересно:

  1. Телефон каждую ночь остается на зарядке до утра: что на самом деле происходит с батареей
  2. За интернет платите столько же, а Wi-Fi стал еле тянуть: 5 причин медленной домашней сети
  3. Зарядки телефона раньше хватало до вечера, а теперь едва до обеда: куда уходит батарея
  4. Wi-Fi летает рядом с роутером, а в соседней комнате еле грузит: где его нельзя ставить
  5. Телефон стал тормозить и долго открывать приложения: что сделать перед покупкой нового

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

15 часов назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Интересное в Казани

день назад

Рецидив через 20 лет: ортодонт из Казани объяснила, почему после снятия брекетов зубы снова начинают разъезжаться

рыжие насекомые

Новости Татарстана

день назад

Госдума: ЦИК Татарстана назвал избранных депутатов и итоги голосования

Полезное

3 дня назад

В Татарстане представили предварительные итоги голосования на выборах 2026 года

wingwave-коучинг в Краснодаре

Технологии

день назад

Стартовые продажи iPhone 18 в России уступили прошлогодним уровням

Кулинария

день назад

Сливы лежат без дела, а варенье уже надоело: запекаю их под хрустящей крошкой за 30 минут

Технологии

20 часов назад

Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер с выпуском не ранее 2028 года

Кулинария

день назад

Пачка ряженки застоялась в холодильнике: замешиваю на ней мягкие лепешки без дрожжей

Кулинария

день назад

Рис остался после ужина: добавляю яйцо и овощи — через 15 минут на столе новое блюдо
Экономика
5 часов назад

Вложения Китая и стран Залива в российскую экономику растут

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о заметном росте...

Технологии

8 минут назад

Телефон промок под осенним дождем: 3 вещи, которые нельзя делать сразу после этого

Интересное в Казани

2 часа назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани

Технологии

9 минут назад

Microsoft обновила Surface Pro 12 и Surface Laptop 13 на Snapdragon X2 Plus

Технологии

41 минуту назад

Meta показала новые функции ИИ-агента Muse на конференции Connect
Британский стартап перерабатывает мочу с фестив...
Технологии
5 часов назад

Британский стартап перерабатывает мочу с фестивалей в удобрение для полей

Технологии

час назад

Nothing сделает CMF отдельной компанией с индийскими владельцами

Технологии

2 часа назад

Microsoft закроет три приложения-компаньона Microsoft 365 в Windows 11

Технологии

3 часа назад

За интернет платите столько же, а Wi-Fi стал еле тянуть: 5 причин медленной домашней сети
Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. ...
Гид по Казани
6 дней назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой