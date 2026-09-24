Баскетболист из США раскрыл, чем его впечатлил Петербург
Американский баскетболист «Зенита» Нэйт Мэйсон рассказал, как проходит его адаптация в Санкт-Петербурге. О своих впечатлениях от переезда спортсмен сообщил «Матч ТВ».
По словам Мэйсона, Северная столица произвела на него сильное впечатление. Серьезных трудностей после переезда в Петербург он не испытал.
Баскетболист отметил доброжелательное отношение жителей города. Он назвал Санкт-Петербург комфортным местом для жизни.
Мэйсон также вспомнил свой первый опыт пребывания в России. В 2020 году он выступал за «Автодор» и жил в Саратове.
Теперь спортсмен продолжает карьеру в петербургском «Зените». По словам баскетболиста, он не ожидал настолько теплого приема и остался очень доволен городом.
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