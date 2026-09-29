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МТС помогла людям с нарушением слуха принять полмиллиона звонков

Служба новостей Автор статьи
За полгода работы решение МТС «Секретарь для гл...

Фото: пресс-служба ПАО "МТС"

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За полгода работы решение МТС «Секретарь для глухих и слабослышащих» помогло провести около 500 тыс. разговоров по телефону. К бесплатному сервису, позволяющему людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи, абоненты прибегали в разных жизненных ситуациях.

Ежегодно в последнее воскресенье сентября отмечается Международный день глухих. Аналитики МТС подсчитали, что в период с марта по август 2026 года, после запуска сервиса «Секретарь для глухих и слабослышащих», люди с ограничениями слуха смогли принять более чем 496 тыс. голосовых вызовов. Технология делает телефонное общение доступным и понятным: речь собеседника отображается как текст, а письменный ответ превращается в голос. Это особенно важно в ситуациях, где звонок остается самым быстрым и надежным способом решить вопрос.

Среднестатистический пользователь сервиса – мужчина 35-44 лет, проживающий в Московском регионе или крупном областном центре. Чаще всего «Секретаря для глухих и слабослышащих» используют в Москве и Московской области, на которые приходится 19% от всех звонков. На втором месте – Екатеринбург (9%), на третьем – Краснодар (7%). Пользователи отмечали, что чаще всего «Секретарь» помогал в общении с близкими, представителями банков и служб доставки.

«По данным министерства здравоохранения Татарстана, в регионе проживает около 6 тысяч людей с нарушением слуха. Для них в ряде музеев работают жестовые видеогиды, проходят адаптированные выставки и фестивали, театры приглашают на спектакли сурдопереводчиков. Я рад, что наши технологические решения также помогают повышать качество жизни татарстанцев с нарушениями здоровья. «Секретарь для глухих и слабослышащих» в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи, что позволяет людям общаться без лишних барьеров», - отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Сервис «Секретарь для глухих» предоставляется бесплатно всем абонентам МТС.

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