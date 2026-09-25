В Германии прошёл конкурс «Автомобиль года»: жюри выбрало лучшие новые авто

Жюри конкурса German Car of the Year объявило победителей ежегодного отбора среди новых автомобилей, вышедших на рынок за последние 12 месяцев. В голосовании участвовали 47 автомобильных журналистов из Германии и других стран, сообщает AutoScout24.

В категории бюджетных автомобилей стоимостью до 25 тысяч евро лучшим признали электрокар Volkswagen ID. Polo.

В сегменте компактных моделей с ценой от 25 до 40 тысяч евро победил Kia PV5. Это электрический фургон и минивэн.

Среди автомобилей премиум-класса стоимостью от 40 до 70 тысяч евро первое место занял Mercedes-Benz GLC.

В люксовой категории, куда входят машины дороже 70 тысяч евро, победителем стал китайский электрифицированный минивэн Xpeng X9.

Лучшей спортивной моделью жюри назвало электрический седан Hyundai Ioniq 6 N.

Позже из пяти победителей категорий выберут абсолютного лауреата конкурса. Его имя должны объявить в начале ноября.

Жюри также назвало победителей в отдельных номинациях. Компактный хэтчбек Geely E2 получил награду за лучшее соотношение цены и качества.

Renault Twingo отметили за лучший дизайн экстерьера, а BMW iX3 — за интерьер и мультимедийные решения.

Силовую установку выделили у спорткара Porsche 911 Turbo S.

Лучшим семейным автомобилем признали Skoda Peaq.

Отдельную персональную награду получил бывший глава Skoda Клаус Целльмер. Он стал «автомобильным человеком года». На этой неделе совет директоров Volvo объявил о его назначении президентом и генеральным директором компании.

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