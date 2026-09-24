Российский рынок акций упал на фоне дешевеющей нефти и новых санкций

Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением. Давление на котировки оказали падение цен на нефть и санкционный фон, следует из данных торгов и комментариев экспертов, передает «Прайм».

По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,88% и составил 2257,98 пункта.

Индекс Мосбиржи в юанях потерял 0,24%, опустившись до 832,6 пункта. Индекс РТС снизился на 0,76% и закрылся на уровне 845,84 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent к 19:03 по московскому времени дешевел на 3,93%, до 99,79 доллара за баррель.

Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург» отметил, что на рынок давили резкое снижение нефтяных цен и негативный геополитический фон.

По его словам, новости с Московского финансового форума, включая заявления министра финансов о параметрах федерального бюджета, пока не оказали заметного влияния на краткосрочную динамику активов.

На долговом рынке, как отметил эксперт, также преобладали осторожные настроения. Инвесторы не спешили реагировать на заявления о новой трехлетке и предпочитали дождаться полного документа Минфина.

Андрей Смирнов из «БКС Мир инвестиций» сообщил, что в течение торгов понедельника индекс Мосбиржи в основном двигался в диапазоне 2250–2280 пунктов.

По словам эксперта, рыночные и геополитические факторы, а также внутренний новостной фон в целом оказывали давление на настроения участников торгов.

Смирнов напомнил, что президент США Дональд Трамп подписал закон об антироссийских санкциях. При этом эксперт отметил, что пока не ясно, вступят ли ограничения в силу, когда это может произойти и в каком объеме.

Среди лидеров роста оказались акции «Ленты», прибавившие 3,29%. Также выросли бумаги «Русгидро» на 1,55%, «Интер РАО» на 1,34%, «Газпрома» на 1,16% и «Россетей Центра и Приволжья» на 1,05%.

Наталья Мильчакова из Freedom Global предположила, что рост акций «Ленты» мог быть связан с коррекцией после снижения в конце прошлой недели, когда бумаги компании упали из-за исключения эмитента из базы расчета индекса Мосбиржи.

Сильнее всего снизились акции «Самолета», потерявшие 7,94%. Также в числе лидеров падения оказались бумаги «Яндекса» с минусом 3,63%, ВК с минусом 2,44%, «Алросы» с минусом 2,41% и «Башнефти» с минусом 2,22%.

По словам Мильчаковой, давление на акции «Самолета» оказали внутренние негативные факторы, связанные с финансовыми проблемами дочерних структур, а также снижение интереса инвесторов к бумагам крупных девелоперов.

Смирнов допустил, что на следующих торгах индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2220–2320 пунктов.

Григорьев считает, что при отсутствии геополитического позитива у индекса Мосбиржи сохраняется потенциал временного ухода ниже 2250 пунктов.

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