Роспотребнадзор принимает меры для предотвращения ввоза в Россию сыпного тифа
Роспотребнадзор принимает меры, чтобы не допустить завоза и распространения сыпного тифа на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Поводом стали сообщения о семи случаях заражения в Лос-Анджелесе, которые появились 22 сентября. Шестерым заболевшим потребовалась госпитализация.
В Роспотребнадзоре сообщили, что организован и контролируется комплекс мероприятий по предотвращению завоза инфекции в страну.
Во всех пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль. В том числе используется автоматизированная информационная система «Периметр».
Последние локальные вспышки сыпного тифа фиксировались в 1950–1960-х годах.
Сыпной тиф является бактериальной инфекцией. Симптомы обычно появляются в течение одной-двух недель после заражения.
Среди возможных признаков заболевания называют головную боль, рвоту, ломоту в теле и лихорадку. Также у заболевших может появиться сыпь.
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