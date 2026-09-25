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Роспотребнадзор принимает меры для предотвращения ввоза в Россию сыпного тифа

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Роспотребнадзор принимает меры, чтобы не допустить завоза и распространения сыпного тифа на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Поводом стали сообщения о семи случаях заражения в Лос-Анджелесе, которые появились 22 сентября. Шестерым заболевшим потребовалась госпитализация.

В Роспотребнадзоре сообщили, что организован и контролируется комплекс мероприятий по предотвращению завоза инфекции в страну.

Во всех пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль. В том числе используется автоматизированная информационная система «Периметр».

Последние локальные вспышки сыпного тифа фиксировались в 1950–1960-х годах.

Сыпной тиф является бактериальной инфекцией. Симптомы обычно появляются в течение одной-двух недель после заражения.

Среди возможных признаков заболевания называют головную боль, рвоту, ломоту в теле и лихорадку. Также у заболевших может появиться сыпь.

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