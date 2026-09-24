Новости Татарстана

Татарстан попал в топ популярных направлений для отдыха после летнего сезона

Анастасия Шарова Автор статьи
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Осенью россияне стали активнее интересоваться поездками за город и в горы. Спрос на аренду домов в Нальчике увеличился на 39%, в Белокурихе — на 23%, а в Архызе — на 17%, следует из совместной аналитики Почты Mail, Hi-Tech Mail и Авито Путешествий. Об этом сообщает пресс-служба Mail.

В сентябре 2026 года Почта Mail в среднем за сутки обрабатывала 15,6 млн чеков, относящихся к категории «Путешествия». Это на 26% превышает показатель того же периода прошлого года. При этом затраты на билеты сократились на 16%, а расходы на аренду жилья уменьшились втрое. Авторы исследования отмечают, что путешественники стали чаще подбирать более доступные варианты транспорта и проживания, продолжая тратить средства на посещение достопримечательностей и другие впечатления.

Согласно опросу Hi-Tech Mail, путешествовать по России этой осенью собираются 40% респондентов. Зарубежные поездки планируют 28%, еще 7% рассматривают оба варианта. Каждый четвертый участник исследования пока определяется с направлением и формирует планы.

В число востребованных российских направлений, по данным Авито Путешествий, вошли Московская и Ленинградская области, Краснодарский и Ставропольский края, Калининградская область, Приморье и Татарстан. Спрос на загородные дома также заметно увеличился в ряде крупных городов: в Нижнем Новгороде рост составил 21%, в Екатеринбурге — 15%, а в Ростове-на-Дону — 9% по сравнению с прошлой осенью.

Многие россияне начинают готовиться к путешествию заблаговременно. Каждый третий опрошенный составляет планы более чем за три месяца до поездки, еще четверть — за срок от одного до трех месяцев. Однако непосредственное бронирование жилья обычно происходит позднее. Квартиры в среднем снимают за 15 дней до поездки, загородные дома — за 30 дней. На курортах срок значительно больше: жилье на Черноморском побережье в среднем бронируют примерно за 100 дней.

Электронная почта остается одним из основных способов хранения документов для путешествий. Билеты и подтверждения бронирований там сохраняют 57% участников опроса. По 40% используют приложения соответствующих сервисов или загружают документы на смартфон. Еще 27% предпочитают распечатывать необходимые бумаги.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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