Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Салат «Нежинский» на зиму: хрустящие огурцы с луком по простому рецепту

Салат «Нежинский» остается одной из самых любимых домашних заготовок на зиму. Его готовят из доступных овощей, а результат радует насыщенным вкусом, хрустящими огурцами и ароматом свежего укропа.

Такая закуска не требует сложной подготовки и отлично подходит к картофелю, мясным блюдам или может подаваться отдельно. Несколько банок этого салата помогут сохранить вкус летних овощей до холодного сезона.

Какие ингредиенты нужны для салата

Для приготовления четырех банок объемом по 0,5 литра понадобятся:

2 кг огурцов;

500 г репчатого лука;

один пучок укропа;

1,5 столовой ложки соли;

2 столовые ложки сахара;

4 столовые ложки уксуса 9%;

черный перец горошком по вкусу.

Для заготовки лучше выбирать свежие плотные огурцы. Тогда после стерилизации они сохранят приятную текстуру и останутся хрустящими.

Как приготовить салат «Нежинский»

Огурцы нарезают кольцами, а репчатый лук — тонкими кольцами или полукольцами. Укроп мелко измельчают.

Все овощи соединяют в большой емкости, добавляют соль, сахар и черный перец. Смесь аккуратно перемешивают и оставляют примерно на час.

За это время огурцы выделят сок, который станет основой для маринада. После выдержки к овощам добавляют уксус и снова хорошо перемешивают.

Готовый салат вместе с выделившимся соком раскладывают по заранее стерилизованным банкам.

Как правильно закрыть заготовку на зиму

Заполненные банки ставят в кастрюлю с водой, доводят ее до кипения и стерилизуют около 20 минут.

После этого банки закрывают крышками, переворачивают вверх дном, укутывают теплым полотенцем или одеялом и оставляют до полного остывания.

Готовый салат «Нежинский» можно хранить в прохладном месте. Зимой он станет хорошим дополнением к домашнему обеду или быстрым вариантом закуски для гостей.

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