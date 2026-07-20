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Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

ЖКХ Общество Новости России
Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
С 1 сентября 2026 года порядок получения платеж...

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Квитанции за ЖКХ с 1 сентября 2026 года: что изменится для владельцев квартир

С 1 сентября 2026 года порядок получения платежных документов за коммунальные услуги в России должен измениться. Основным способом доставки станут электронные квитанции через личный кабинет на портале «Госуслуги», а бумажные документы будут получать те, кто выберет такой вариант.

Новые правила затронут не только формат платежек, но и порядок использования почтовых ящиков в многоквартирных домах. Разбираемся, что изменится для собственников жилья и нужно ли заранее предпринимать какие-либо действия.

Почему меняется порядок доставки квитанций

Изменения связаны с переходом сферы ЖКХ на цифровые сервисы и поддержкой работы «Почты России». Согласно инициативе, электронные платежные документы будут направляться через государственные цифровые системы.

Главная идея реформы — сделать получение квитанций удобнее и сократить расходы на бумажную доставку. Для жителей переход в электронный формат не должен означать дополнительных затрат.

При этом право выбора сохранится: собственник сможет получать платежные документы привычным способом, если электронный вариант ему не подходит.

Как будут приходить платежки за коммунальные услуги

После перехода на новую систему основной формат — электронная квитанция в личном кабинете на «Госуслугах». Информация о новом документе будет поступать через уведомления в приложении или другими выбранными способами.

Если человек не хочет пользоваться цифровым вариантом, ему необходимо будет оформить отказ от электронной доставки. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или через управляющую организацию.

Для тех, у кого нет подтвержденной учетной записи на портале, бумажные квитанции продолжат использоваться.

Что изменится с почтовыми ящиками в домах

Отдельные изменения коснутся доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах.

По новым правилам «Почта России» получит право использовать ящики для доставки корреспонденции. Управляющие организации смогут размещать там документы, связанные с управлением домом и коммунальными услугами.

Другие компании, включая рекламные организации и коммерческие службы, смогут использовать почтовые ящики только с согласия собственников жилья.

Таким образом, владельцы квартир смогут влиять на то, кто получает доступ к общедомовым почтовым ящикам.

Какие меры поддержки получит «Почта России»

Помимо изменений в доставке корреспонденции, предусматриваются дополнительные меры поддержки почтового оператора.

Среди них — упрощение работы с электронными платежами, возможность размещения рекламы на доставляемых документах, развитие цифровых почтовых ящиков и расширение возможностей привлечения подрядчиков.

Сторонники изменений считают, что это поможет сохранить работу почтовой инфраструктуры, особенно в небольших населенных пунктах.

Что делать собственникам квартир

До вступления новых правил в силу жильцам стоит проверить свои настройки на «Госуслугах».

Если удобнее получать квитанции онлайн, дополнительно делать ничего не придется при наличии учетной записи. Если же нужен бумажный вариант, необходимо заранее оформить соответствующее решение.

Также собственники могут обсудить на общем собрании вопросы использования почтовых ящиков и ограничить доступ посторонних организаций.

Главное о новых правилах

С сентября 2026 года электронные квитанции станут основным способом получения платежных документов за коммунальные услуги. При этом возможность получать бумажные платежки сохранится.

Для жителей изменения означают переход к более цифровому формату оплаты ЖКХ, а для «Почты России» — новые правила работы и дополнительные возможности поддержки.

Главное — заранее проверить доступ к «Госуслугам» и выбрать удобный способ получения документов, чтобы после вступления изменений в силу не столкнуться с неожиданностями.

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