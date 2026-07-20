Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках

Кабачки с курицей в сметанном соусе: нежное блюдо с густой ароматной подливой

Кабачки с курицей — простой вариант сытного домашнего обеда, который легко приготовить из доступных продуктов. Овощи получаются мягкими, мясо остается сочным, а густой сметанный соус с чесноком и копченой паприкой делает вкус блюда более насыщенным.

Такой рецепт подойдет для всей семьи: кабачки хорошо сочетаются с куриным филе, а сливочная подлива отлично дополняет привычный гарнир. Особенно вкусно подавать блюдо с картофельным пюре и свежей зеленью.

Как подготовить кабачки и курицу

Для приготовления понадобятся два кабачка, 500 г куриного филе, лук, морковь, чеснок, сметана и специи.

Кабачки нарезают кружочками толщиной около 1 см, слегка солят и оставляют на несколько минут. После этого выделившийся сок сливают, овощи промокают салфеткой и обваливают в трех столовых ложках муки.

Подготовленные кабачки обжаривают с двух сторон до легкой румяной корочки, затем перекладывают на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Куриное филе нарезают небольшими кусочками. На той же сковороде мясо быстро обжаривают до изменения цвета.

Как приготовить ароматную основу блюда

К курице добавляют нарезанный лук и готовят до мягкости. Затем отправляют в сковороду натертую морковь и тушат овощи вместе несколько минут.

После этого добавляют измельченный чеснок и копченую паприку. Эта специя придает блюду легкий аромат дымка и делает вкус более выразительным.

Обжаренные кабачки возвращают в сковороду к курице и овощам, чтобы все ингредиенты соединились.

Как сделать нежный сметанный соус

Для соуса смешивают 200 г сметаны, столовую ложку муки, чайную ложку сахара, немного черного перца и соль. Затем постепенно вливают 300 мл воды, постоянно перемешивая, чтобы не осталось комочков.

Получившимся соусом заливают кабачки с курицей. При необходимости добавляют еще немного воды, накрывают блюдо крышкой и тушат на слабом огне около 10 минут.

За это время соус становится густым и сливочным, а кабачки успевают пропитаться ароматами мяса, овощей и специй.

Как подать кабачки с курицей

Готовое блюдо лучше подавать горячим, посыпав свежим укропом. Нежные кабачки с курицей отлично сочетаются с картофельным пюре, рисом или другим простым гарниром.

Этот рецепт помогает приготовить сытный ужин без сложных техник: достаточно немного обжарить ингредиенты и дать им потушиться в ароматном сметанном соусе.

Рекомендуем также: