Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
PROKAZAN
Какой китайский чай выбрать вместо кофе: шу пуэр, Дянь Хун или Ми Лань Сян
Многие хотят отказаться от кофе не только из-за кофеина. Часто человеку не хватает самого утреннего ритуала: горячей чашки в руках, насыщенного аромата и ощущения, что день начался. Китайский чай может занять это место, но он не повторяет кофе один в один.
Тем, кому нужна плотность и глубокий вкус, подойдет шу пуэр. Любителям большой ароматной кружки стоит обратить внимание на Дянь Хун, а тем, кто ценит яркие оттенки и сложный аромат, может понравиться улун Ми Лань Сян.
Сначала нужно понять, что именно хочется заменить
У кофе есть несколько особенностей: быстрый способ приготовления, сильный аромат и насыщенный вкус с характерной горчинкой. Поэтому после крепкого эспрессо легкий зеленый чай может показаться слишком тонким.
Если главная цель — сохранить ощущение плотного напитка, лучше выбирать сорта с выразительным вкусом. Если же важен сам процесс утренней паузы, подойдет чай, который раскрывается постепенно и требует немного больше внимания.
При этом важно помнить: чай не всегда является заменой кофе с точки зрения кофеина. В пуэре, улунах и красных чаях он тоже присутствует. Если отказ от кофеина связан с рекомендацией врача, стоит выбирать напитки без чайного листа.
Шу пуэр: вариант для тех, кому не хватает насыщенности
Шу пуэр чаще всего выбирают люди, которым после кофе хочется получить «тело» напитка. Его настой получается темным, а вкус напоминает древесные ноты, орехи, какао и сухофрукты.
Этот чай ближе всего к привычной утренней чашке по ощущению плотности. При этом он дает более мягкое и длительное раскрытие вкуса.
Для заваривания подойдет около 5–6 граммов чая на 100–120 мл воды. Лист можно быстро промыть горячей водой и затем делать короткие проливы. Для обычной кружки достаточно 3–4 граммов и нескольких минут настаивания.
Главное — не оставлять чай надолго в воде. Даже хороший пуэр при слишком долгом настаивании может стать грубым и терпким.
Дянь Хун: для любителей большой кружки утром
Красный чай из Юньнани хорошо подойдет тем, кто привык к черному чаю или кофе с завтраком. У качественного Дянь Хуна можно почувствовать медовые, хлебные, ягодные и пряные оттенки.
Он остается насыщенным, но при этом не требует сложной чайной церемонии. Такой чай удобно приготовить дома или на рабочем месте.
Для кружки с ситом достаточно 3–4 граммов листа. Вода должна быть примерно 90–95 градусов, а время настаивания — около трех минут.
Если напиток получается слишком терпким, причина часто не в самом чае, а в слишком горячей воде или слишком долгом контакте листа с водой.
Ми Лань Сян: когда важен аромат
Ми Лань Сян Дань Цун выбирают те, кому в кофе нравится прежде всего запах и яркость вкуса. Этот улун отличается сложным ароматом с нотами меда, фруктов, специй, шоколада и сухофруктов.
Такой чай лучше пить не в спешке. Он раскрывается постепенно и может менять вкус от одного пролива к другому.
Для приготовления подойдет гайвань или небольшой чайник. Обычно берут около 5 граммов листа на 120–150 мл воды и делают короткие проливы.
Если передержать чай, терпкость может перекрыть аромат, поэтому с временем заваривания лучше не торопиться.
Как выбрать чай вместо кофе без сложных правил
Если утром нужен темный и плотный напиток — стоит попробовать шу пуэр.
Если хочется большой кружки с мягкой сладостью и привычным ощущением черного чая — подойдет Дянь Хун.
Если кофе был нужен из-за аромата и вкусовых деталей — интересным вариантом станет Ми Лань Сян.
Частая ошибка при первой попытке — выбирать слишком легкий чай и ждать от него ощущения эспрессо. Чай работает иначе: его ценность не только в крепости, а в аромате, послевкусии и самом процессе приготовления.
Начать можно с простой замены одной чашки в день. Например, оставить привычный кофе утром, а вторую чашку заменить китайским чаем. Через несколько дней станет понятно, какой вкус действительно хочется повторять.
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