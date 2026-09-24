Почему IBU не снял бан с РФ: Шипулин пояснил, как Фарчнику вернуть россиян

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин высказался о перспективах допуска российских спортсменов к международным соревнованиям после выборов нового главы IBU. Свой комментарий он дал ТАСС.

По мнению Шипулина, для решения вопроса о возвращении российских биатлонистов необходима политическая воля руководителя организации.

Новым президентом Международного союза биатлонистов был избран словенец Тим Фарчник. Его кандидатура была безальтернативной.

Шипулин отметил, что Минспорт и другие сторонники России уже работают над тем, чтобы отечественные спортсмены как можно быстрее получили возможность выступать на международных стартах.

Он считает, что возвращение россиян на соревнования понимают как неизбежный процесс, в том числе за рубежом. По словам Шипулина, вопрос заключается только в сроках.

Спортсмен выразил надежду, что ситуация изменится и российские биатлонисты смогут проявить себя на международной арене.

На конгрессе IBU, который проходил в Германии, решение о допуске российских биатлонистов принято не было.

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