Новый клещевой вирус ALTNV нашли в Китае
Китайские исследователи выявили ранее неизвестный вирус, который может передаваться человеку через укусы клещей. Патоген получил название «азиатский длиннорогий клещевой найровирус», результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine.
Открытие сделали специалисты Государственной ключевой лаборатории патогенов и биобезопасности в Пекине. Они изучали образцы пациентов, которые обращались за медицинской помощью после укусов клещей в районах с распространением подобных инфекций.
Для поиска возбудителя ученые использовали секвенирование рибонуклеиновой кислоты и выделение вируса. Эти методы позволили определить новый патоген у пациентов с признаками клещевой инфекции.
Среди основных проявлений заражения названы лихорадка, выраженная слабость, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, снижение числа тромбоцитов и повышение показателей печеночных ферментов. При отдельном заражении этим вирусом пациенты полностью выздоравливали.
В ходе исследования медики обследовали 3163 человека с симптомами клещевых инфекций. Рибонуклеиновую кислоту нового вируса или антитела к нему нашли у 10,4% пациентов.
Отдельно специалисты изучили группу людей, у которых не выявили Даби бандавирус. Среди таких пациентов доля зараженных новым вирусом составила 15,1%.
Исследователи отметили, что диагностику осложняет совместное распространение двух вирусов. У них один переносчик, поэтому врачам важно различать эти инфекции в регионах, где они встречаются.
При одновременном заражении новым вирусом и Даби бандавирусом болезнь протекает тяжелее. У таких пациентов чаще фиксировали осложнения, затрагивающие дыхательную систему и почки.
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