Технологии

Steam потребует кредитную карту для игр 18+ в Австралии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С 9 сентября 2026 года Steam ввёл для австралийцев обязательную проверку возраста при доступе к играм с рейтингом 18+. Чтобы открыть страницы таких проектов, как Cyberpunk 2077 или DOOM Eternal, теперь требуется привязать к аккаунту действующую кредитную карту, выпущенную в Австралии. Об этом сообщает Metaratings.ru Cybersport.

Как уточняет издание, обычные дебетовые карты для подтверждения не подходят. Карта должна оставаться сохранённой в аккаунте, иначе доступ к взрослому контенту останется закрытым. Valve объясняет нововведение вступлением в силу австралийского Age-Restricted Material App Distribution Services Code — кодекса, обязывающего распространителей приложений проверять возраст пользователей.

Местный регулятор eSafety требует, чтобы сервисы не позволяли несовершеннолетним скачивать или приобретать материалы категории 18+. Это новое правило уже вызвало недовольство части владельцев аккаунтов: они жалуются на необходимость иметь именно кредитную карту, которой располагают не все взрослые жители страны. Похожая система проверки возраста ранее была внедрена Steam для пользователей из Великобритании.

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