Steam потребует кредитную карту для игр 18+ в Австралии
С 9 сентября 2026 года Steam ввёл для австралийцев обязательную проверку возраста при доступе к играм с рейтингом 18+. Чтобы открыть страницы таких проектов, как Cyberpunk 2077 или DOOM Eternal, теперь требуется привязать к аккаунту действующую кредитную карту, выпущенную в Австралии. Об этом сообщает Metaratings.ru Cybersport.
Как уточняет издание, обычные дебетовые карты для подтверждения не подходят. Карта должна оставаться сохранённой в аккаунте, иначе доступ к взрослому контенту останется закрытым. Valve объясняет нововведение вступлением в силу австралийского Age-Restricted Material App Distribution Services Code — кодекса, обязывающего распространителей приложений проверять возраст пользователей.
Местный регулятор eSafety требует, чтобы сервисы не позволяли несовершеннолетним скачивать или приобретать материалы категории 18+. Это новое правило уже вызвало недовольство части владельцев аккаунтов: они жалуются на необходимость иметь именно кредитную карту, которой располагают не все взрослые жители страны. Похожая система проверки возраста ранее была внедрена Steam для пользователей из Великобритании.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец