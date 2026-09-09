Технологии

Базовая версия vivo X500 сертифицирована в Сингапуре, Малайзии и Германии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Базовая версия смартфона vivo X500, проходящая под индексом V2619, официально сертифицирована в трёх государствах — Сингапуре, Малайзии и Германии. Устройство уже есть в реестрах местных регуляторов.

Данные из немецкого сертификата TÜV указывают на поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, сетей 5G, а также модулей Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

По данным утечек, аппарат получит OLED-экран с разрешением 1,5K, аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч и поддержку беспроводной зарядки на 40 Вт. Основная камера будет построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony Lytia 828 с матрицей 1/1,28 дюйма, также предусмотрены сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и перископный телеобъектив на 64 Мп на базе Sony Lytia 610.

Официальный анонс всей линейки X500 запланирован на сентябрь. О сертификации сообщает сайт «Наша Газета Крым».

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