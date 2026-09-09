Технологии

Images 2.5 стал бесплатным в ChatGPT: скорость генерации выросла на 50%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В блоге компании объявили о запуске бесплатного генератора изображений Images 2.5. Новую модель уже подключили к ChatGPT, ChatGPT Work и Codex.

По данным портала Sibnet Новости и сайта «Наша Газета Крым», генерация стала быстрее на 50% по сравнению с Images 2.0, вышедшей весной 2026 года.

Разработчики улучшили выполнение сложных многоэтапных команд и многошаговое редактирование. Images 2.5 может вносить точечные правки: оригинал сохраняется, а меняются только детали, выбранные пользователем. В чате для набросков добавлена функция Sketch.

Кроме того, комментарии теперь размещают прямо на изображении, что помогает точнее описать требуемые изменения. Бесплатные аккаунты тоже получили Images 2.5, но лимит генераций для них не раскрыт.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

«Это турнир категории В»: Авербух снял розовые очки с победы россиян в Японии

Полезное

3 часа назад

В Татарстане с 9 сентября начинают работу участковые избирательные комиссии

site:san-epidem.ru

Не у нас

день назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Гид по Казани

3 дня назад

Всё к новому учебному году: где купить, оформить и подготовить

hr-специалист в Красноярске

Кулинария

14 часов назад

Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

Не у нас

час назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Кулинария

день назад

Грибы после леса не жарю сразу с картошкой: один этап перед сковородой меняет весь результат

Не у нас

9 часов назад

Священники напомнили прихожанам, что нельзя делать в храме

Кулинария

день назад

Рис после закипания больше не перемешиваю: как простое изменение заметно влияет на готовую крупу
Новости Казани
3 часа назад

В Казани сократилось число парикмахерских

В Казани за последний год число парикмахерских ...

Новости Казани

час назад

После обвала грунта на Чистопольской отремонтировали аварийный коллектор

Интересное в Казани

53 минуты назад

«ИИ внедрили, только результата нет»: узнали, кто в Татарстане мешает бизнесу получить реальную пользу от цифровизации

Технологии

час назад

Складной iPhone Duo, по прогнозам, будет стоить от 2000 долларов

Новости Казани

2 часа назад

Улица Серова в Казани получила полностью обновленный бульвар «Ярдэм»
На финишной прямой: как продвигается строительс...
Новости Казани
6 часов назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Кулинария

2 часа назад

Драники у соседки золотистые, а мои серые и мокрые: что происходит с картошкой еще до жарки

Технологии

2 часа назад

Мошенники обманывают россиян фейковым приложением с 5G

Технологии

2 часа назад

Совет по генеративной разработке ПО объединил 25 российских компаний
Гид по Казани
5 дней назад

Юные таланты: где ребёнок учится с интересом