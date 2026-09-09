Images 2.5 стал бесплатным в ChatGPT: скорость генерации выросла на 50%

В блоге компании объявили о запуске бесплатного генератора изображений Images 2.5. Новую модель уже подключили к ChatGPT, ChatGPT Work и Codex.

По данным портала Sibnet Новости и сайта «Наша Газета Крым», генерация стала быстрее на 50% по сравнению с Images 2.0, вышедшей весной 2026 года.

Разработчики улучшили выполнение сложных многоэтапных команд и многошаговое редактирование. Images 2.5 может вносить точечные правки: оригинал сохраняется, а меняются только детали, выбранные пользователем. В чате для набросков добавлена функция Sketch.

Кроме того, комментарии теперь размещают прямо на изображении, что помогает точнее описать требуемые изменения. Бесплатные аккаунты тоже получили Images 2.5, но лимит генераций для них не раскрыт.