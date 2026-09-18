IPhone 18 Pro Max вышел в РФ с рекордным числом ограничений

Новый iPhone 18 Pro Max поступил в официальную продажу более чем в 65 странах. В этот же день первые устройства начнут получать российские покупатели, которые оформили предзаказы у отечественных ритейлеров, пишут «Известия».

При этом новый флагман столкнется с рекордным для линейки числом ограничений. Как минимум 18 функций и сервисов полностью недоступны в России или требуют смены региона и перехода на английский язык интерфейса.

По данным издания, для пользователей с российскими аккаунтами Apple продолжает вводить новые ограничения. Журналисты «Известий» одними из первых протестировали смартфон и убедились в этом на собственном опыте.

Большая часть ограничений связана с Apple Intelligence, одной из главных особенностей нового поколения iPhone.

В России система не поддерживает русский язык. Из-за этого владельцам недоступна обновленная Siri с персональным контекстом, которая может учитывать содержимое приложений и выполнять более сложные действия внутри системы.

Также пользователи не могут воспользоваться интеграцией ChatGPT через Siri и Writing Tools для переписывания, сокращения и изменения стиля текста.

Языковые ограничения касаются и других функций. Среди них Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence, расширенный поиск по фотографиям и Clean Up.

Кроме того, русский язык пока не поддерживается в Live Translation. Поэтому пользователям недоступен мгновенный перевод сообщений, телефонных разговоров и аудио через AirPods.

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