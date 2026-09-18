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В РФ хотят предложить сделать среду полувыходным днем для эффективности

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Общественной палате России предложили сократить количество уроков по средам, чтобы снизить хроническую усталость школьников. С инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, сообщает РИА Новости.

По мнению Гриба, в школах можно ввести полувыходной день в среду. Он считает, что такая мера поможет уменьшить нагрузку на детей и повысить эффективность обучения в конце недели.

Гриб отметил, что эта идея особенно актуальна с учетом интенсивных занятий в старших классах и периода адаптации у младших школьников.

Инициативу поддержал академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее он рекомендовал не проводить контрольные работы по четвергам, поскольку, по его словам, работоспособность учеников в этот день заметно снижается.

Онищенко также отмечал, что пик активности школьников приходится на период с понедельника по среду.

Гриб сослался и на зарубежный опыт. По его словам, во Франции и Бельгии среда является менее загруженным учебным днем: в начальной школе занятия заканчиваются в 12 часов, а в старшей — в 13 часов.

Это не первая инициатива, связанная с разгрузкой школьной недели. Ранее в Госдуме предлагали ввести пятидневную учебную неделю для всех классов, однако Минпросвещения оставило решение за регионами.

По данным Роспотребнадзора, допустимая недельная нагрузка для учеников 10–11-х классов при пятидневной учебной неделе составляет 34 часа, а при шестидневной — 37 часов.

Накануне Минпросвещения России утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов. Он должен вступить в силу 1 сентября 2027 года.

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