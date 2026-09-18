Южная Корея создаст собственный флот для работы на СМП

Южная Корея запускает специальную программу финансирования строительства и покупки ледоколов и судов ледового класса для работы на Северном морском пути. Ежегодно на эти цели планируется направлять 120 млрд вон, или около 85 млн долларов. Ссылка на первоисточник в исходном тексте не указана.

Как сообщила Корейская корпорация развития океанского бизнеса, программа нужна для заблаговременного формирования национального флота, который сможет работать в Арктике перед коммерциализацией Севморпути.

Поддержка предназначена для судов, которые южнокорейские компании будут строить или приобретать для эксплуатации на Северном морском пути. Ограничений по типу судов не предусмотрено.

Речь может идти о контейнеровозах, балкерах, танкерах, автомобилевозах и других судах ледового класса.

Корейская корпорация развития океанского бизнеса будет предоставлять до 30% стоимости судна в форме субординированного финансирования. Вместе с обычными банковскими кредитами перевозчики смогут привлекать до 90% стоимости судна.

Таким образом, объем собственных вложений компаний может сократиться примерно до 10%.

В корпорации объяснили необходимость господдержки тем, что ледоколы и суда ледового класса значительно дороже обычных. При этом коммерческая рентабельность Северного морского пути пока остается неопределенной.

Программа стала очередным практическим шагом Сеула в развитии направления, связанного с Севморпутем. Власти Южной Кореи рассчитывают использовать географическое положение страны и возможности ее судостроительной промышленности.

Кроме того, Пусан планируется развивать как один из ключевых азиатских транспортно-логистических центров нового маршрута.

При этом в Южной Корее не все эксперты разделяют оптимизм относительно коммерческих перспектив Севморпути.

Издание BizHankook 18 сентября опубликовало материал о том, что сокращение расстояния не всегда означает снижение стоимости перевозки. Среди сдерживающих факторов называются дорогое экологически чистое топливо, высокая цена судов ледового класса и их обслуживания, страхование, а также плата российской стороне за ледокольное сопровождение.

Также приводится расчет исследователей Морского университета Мокпхо. Согласно моделированию с учетом сезонности, стоимости топлива, ледовой обстановки, страховки, геополитических рисков и цены ледокольного сопровождения, вероятность экономического преимущества Севморпути перед маршрутом через Суэц при нынешних условиях летом составляет менее 17%, а зимой — менее 2%.

Иной акцент делает газета «Сеге Ильбо». В колонке профессора Университета иностранных языков Хангук Кан Чжун Ёна, опубликованной 17 сентября, Северный морской путь назван потенциальным морским фактором, способным изменить логистику.

Автор отмечает, что расстояние между Пусаном и Роттердамом сокращается примерно на 7 тыс. километров, или на 32%. Продолжительность рейса при этом уменьшается более чем на десять суток.

Дополнительное значение маршрут получает на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, поскольку может стать способом диверсификации транспортных цепочек.

Отдельное внимание Кан Чжун Ён уделяет России. В публикации говорится, что Москва, опираясь на то, что значительная часть Северного морского пути проходит в ее исключительной экономической зоне, через госкорпорацию «Росатом» руководит эксплуатацией ледокольного флота и развитием маршрута.

По оценке автора, Россия фактически контролирует значительную часть инфраструктуры Севморпути. Речь идет о выдаче разрешений, ледокольном сопровождении, спасательных, портовых и коммуникационных услугах.

Также отмечается, что Москва использует Северный морской путь как альтернативный маршрут поставок арктических энергоресурсов и сырья в Азию.

Одновременно Китай развивает собственный «Ледовый шелковый путь». Это, по мнению автора, превращает Арктику не только в экономическое, но и в стратегически конкурентное пространство.

Для Южной Кореи, считает Кан Чжун Ён, вопрос шире обычной перевозки грузов. Страна может получить новые рынки для строительства ледоколов, судов ледового класса и танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

Кроме того, перспективными направлениями названы судоремонт, страхование и подготовка экипажей. Все это может укрепить позиции Пусана как международного логистического узла.

При этом автор призывает Сеул не оставаться наблюдателем за тем, как Россия и Китай формируют новую арктическую транспортную систему. Он считает важным накапливать собственный практический опыт и развивать сотрудничество с США и Японией в сфере безопасности, навигации, спасательных операций и правил работы в Арктике.

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