Названы 5 необычных технологий, которые прошли патентование у автобрендов

Крупные автопроизводители запатентовали несколько нестандартных технологий, которые позволяют машинам реагировать на взгляд и жесты человека, избегать столкновений и даже выполнять функции фотоаппарата. Пять таких разработок Toyota, Hyundai и Kia, Seres, General Motors и Ford собрал Autonews.ru.

Часть решений основана на использовании камер и датчиков, которые уже применяются в современных автомобилях. Однако производители предлагают задействовать их в новых сценариях.

Toyota разработала систему, которая фактически превращает автомобиль в фотоаппарат. Внутренние камеры должны определять направление взгляда водителя.

После голосовой команды или нажатия кнопки одна из внешних камер сможет сделать снимок объекта, заинтересовавшего человека за рулем.

Технология также предусматривает автоматическую съемку классических автомобилей, встречающихся по дороге. Кроме того, система сможет сохранять информацию с вывесок или рекламных щитов, на которые обратил внимание водитель.

Полученные изображения можно будет просматривать на смартфоне. Использование нескольких камер позволит создавать трехмерные изображения.

Hyundai предложила объединить голосовые команды с распознаванием жестов водителя и пассажиров.

Камеры и датчики должны определять движения в случаях, когда одной голосовой команды недостаточно для точного понимания запроса.

Например, человек сможет указать пальцем на окно и одновременно попросить автомобиль открыть его. При этом система будет определять, кто именно дал команду.

Китайский производитель электромобилей и гибридов Seres запатентовал выдвижной автомобильный туалет.

В сложенном состоянии конструкция размещается под сиденьем, а при необходимости выдвигается. Такое решение рассчитано в том числе на длительные поездки и кемпинг.

Издание CarNewsChina отмечает, что установка туалета в ограниченном пространстве автомобильного салона, особенно в электромобилях, является сложной инженерной задачей.

General Motors работает над системой перестроения автомобиля в соседнюю полосу с помощью взгляда.

Салонная камера должна отслеживать движения глаз и головы водителя. При этом обычного взгляда в зеркало для подачи команды будет недостаточно.

Система станет анализировать последовательность действий: взгляд в зеркало, затем на дорогу и повторный взгляд в зеркало.

После распознавания намерения водителя команда поступит комплексу полуавтономного управления. Датчики при этом проверят, есть ли свободное пространство и безопасен ли маневр.

Ford предложила технологию, при которой припаркованный автомобиль сможет самостоятельно переместиться при угрозе столкновения.

Камеры и датчики будут отслеживать окружающие объекты и определять направление их движения. Если к машине приближается другой автомобиль или катится магазинная тележка, система сначала предупредит об опасности светом фар или звуковым сигналом.

Если столкновение станет неизбежным и рядом будет свободное место, автомобиль сможет сам отъехать на безопасное расстояние.

Если избежать удара не получится, система запишет происходящее на видео и одновременно соберет данные об обстоятельствах происшествия.

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