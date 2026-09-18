Яблоки после дачи лежат ящиками: готовлю из них французский тарт татен — карамели больше, чем теста

После сбора урожая яблоки быстро занимают ящики, пакеты и все свободные полки. Для тарт татена как раз можно использовать сразу несколько крупных плодов: в этом французском перевернутом пироге яблоки играют главную роль, а тесто остается лишь тонкой основой.

Сначала фруктовые дольки готовятся в карамели, затем накрываются тестом и отправляются в духовку. После выпечки пирог переворачивают — пропитанные маслом и сахаром яблоки оказываются сверху.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для тарт татена выбираю плотные яблоки. Очень мягкие сорта в горячей карамели быстро теряют форму, а здесь хочется получить именно крупные янтарные дольки, а не яблочное пюре».

Что понадобится

Для начинки:

яблоки — 800–900 г;

сахар — 120 г;

сливочное масло — 60 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

корица — по желанию.

Для теста:

пшеничная мука — 180 г;

холодное сливочное масло — 90 г;

сахар — 1 ст. л.;

холодная вода — 3–4 ст. л.;

соль — щепотка.

Как приготовить тарт татен

Замесите тесто. Перетрите муку с холодным маслом до крупной крошки. Добавьте сахар, соль и постепенно холодную воду. Быстро соберите массу в комок и уберите в холодильник. Подготовьте яблоки. Очистите их от сердцевин и нарежьте крупными дольками. Слишком тонкими делать их не стоит — в карамели они станут мягче. Приготовьте карамель. В жаропрочной форме или подходящей сковороде растопите сахар на умеренном огне. Когда он приобретет золотисто-янтарный оттенок, осторожно добавьте сливочное масло. Выложите яблоки. Плотно разместите дольки в карамели и сбрызните лимонным соком. Готовьте около 7–10 минут, чтобы яблоки немного размягчились и покрылись карамелью. Накройте тестом. Раскатайте охлажденное тесто чуть шире формы. Перенесите его поверх яблок, края аккуратно подверните внутрь. Сделайте несколько небольших проколов для выхода пара. Отправьте в духовку. Выпекайте при 190 °C примерно 25–30 минут. Тесто должно хорошо подрумяниться. Переверните пирог. Оставьте его примерно на 5–10 минут, затем накройте форму большой тарелкой и осторожно переверните одним движением. Слишком долго ждать не стоит: остывшая карамель может приклеить яблоки ко дну.

Почему яблок здесь действительно много

В обычном пироге фруктовые кусочки распределяются внутри заметного слоя теста. У тарт татена конструкция другая: дно формы плотно заполняют крупными яблочными дольками, а сверху располагается только один пласт.

При приготовлении яблоки уменьшаются в объеме, поэтому укладывать их стоит довольно тесно. Если между дольками оставить большие промежутки, после переворачивания верх получится неровным.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Яблоки раскладываю даже плотнее, чем кажется необходимым. После нескольких минут в карамели они заметно уменьшаются, и первоначально тесная укладка оказывается как раз подходящей».

Готовому тарт татену лучше дать немного остыть уже на тарелке. Карамель станет гуще, но яблоки останутся мягкими. Особенно хорошо для такого пирога подходят плотные кисло-сладкие плоды, которые сохраняют форму после нагревания.

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