Оладьи пышные на сковороде, а потом опадают: почему они превращаются в плоские лепешки

На сковороде оладьи выглядят почти идеально: быстро поднимаются, становятся высокими и румяными. Но стоит переложить их на тарелку, как объем исчезает, а вместо пышной середины остаются плоские лепешки.

Причина часто кроется в консистенции теста. Если оно слишком жидкое, пузырьки газа хорошо поднимают оладьи во время жарки, но слабая структура не способна удержать этот объем после снятия со сковороды. Поэтому важнее не насыпать муку строго по граммам, а добиться правильной густоты.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для оладий ориентируюсь прежде всего на тесто. Оно должно лениво сползать с ложки густой массой, а не стекать лентой. Если тесто свободно растекается по сковороде, высоких оладий обычно уже не получается».

Что понадобится

кефир — 250 мл;

пшеничная мука — 220–250 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1–2 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

соль — щепотка;

растительное масло — для жарки.

Точное количество муки может немного отличаться: густота кефира, размер яйца и свойства самой муки каждый раз разные.

Как приготовить пышные оладьи

Подготовьте кефир. Он не должен быть ледяным. Можно заранее достать его из холодильника или слегка подогреть примерно до 30–35 °C. Смешайте основу. Соедините яйцо, сахар, соль и кефир. Долго взбивать смесь не требуется. Добавьте муку. Вводите ее постепенно, контролируя консистенцию. Тесто должно получиться густым и медленно спадать с ложки. Добавьте соду. Быстро и аккуратно распределите ее по тесту. После этого не нужно долго работать венчиком. Оставьте тесто на 10 минут. За это время мука впитает жидкость, а сода начнет взаимодействовать с кислой средой кефира. После отдыха интенсивно перемешивать массу уже не стоит. Жарьте небольшими порциями. Выкладывайте тесто ложкой на разогретую сковороду и готовьте на умеренном огне примерно 2–3 минуты с первой стороны. Когда поверхность начнет покрываться пузырьками, переверните. Доведите до готовности. Второй стороне обычно требуется еще около 2 минут. Слишком сильный огонь не нужен: снаружи оладьи быстро потемнеют, а влажная середина не успеет закрепить структуру.

Почему оладьи сначала растут, а затем падают

Во время жарки внутри теста образуются и расширяются пузырьки газа и водяного пара. Именно поэтому оладьи увеличиваются в объеме. Одновременно нагрев должен успеть сформировать достаточно прочную структуру из муки и яйца.

У слишком жидкого теста эта структура слабее. Пока оладья находится на горячей сковороде, она выглядит высокой, но после остывания пузырьки уменьшаются, и мякиш оседает.

Похожий результат возможен при слишком сильном огне. Корочка быстро создает впечатление готовности, хотя внутри тесто остается влажным. После снятия со сковороды такая середина тоже легко опадает.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую оладью использую как проверку. Если тесто сразу расползается в тонкий круг, добавляю немного муки. Если держится высокой горкой и постепенно округляется — консистенция подходящая».

Готовые оладьи немного уменьшатся при остывании — это нормально. Но если они каждый раз превращаются почти в тонкие блины, в первую очередь стоит проверить густоту теста и температуру сковороды.

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